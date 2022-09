ঊর্মির নারকীয় হত্যাকাণ্ডে উত্তপ্ত ইবি

ঊর্মির নারকীয় হত্যাকাণ্ডে উত্তপ্ত ইবি

ইবি প্রতিনিধি: মেহেরপুরে স্বামী প্রিন্সের পাষবিক নির্যাতনের শিকার গৃহবধূ নিশাত তাসনিম ঊর্মির (২৩) অকাল মৃত্যুর ঘটনায় সুষ্ঠু বিচারের দাবিতে মানববন্ধন করেছে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের (ইবি) শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা।

গত শনিবার (১০ সেপ্টেম্বর) দুপুর ১২ টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের মৃত্যুঞ্জয়ী মুজিব ম্যুরাল চত্বরে এই মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। এসময় উপস্থিত শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা এই নৃশংস ও বর্বর হত্যাকাণ্ডে জড়িতদের সুষ্ঠু ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে ক্ষোভে ফেটে পড়েন।

উপস্থিত সকলে ক্ষোভ প্রকাশ করে প্লাকার্ড হাতে ঊর্মি হত্যার বিচার চান। বিক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীরা ‘খুনি প্রিন্সের ফাঁসি চাই, ঊর্মি হত্যার বিচার চাই, মেধাবী শিক্ষার্থী হত্যার বিচার চাই, সহপাঠী হত্যার বিচার চাই, We want Justice for Nishat Urmi’ ইত্যাদি দাবিতে সোচ্চার হয়ে উঠেন। মানববন্ধনে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষক-শিক্ষার্থীসহ নিহতের এলাকার অনেকে অংশ নেন।

এসময় ঊর্মির সহপাঠি রায়হানা নিগার বলেন, ঊর্মির মতো আর কেউ যেন এমন নৃশংস হত্যার শিকার না হয়। তার স্বামী খুনী প্রিন্সের সর্বোচ্চ শাস্তির দাবি জানায়।

এর আগে গত বৃহস্পতিবার (৮ সেপ্টেম্বর) রাতে মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার কাথুলী মোড় এলাকায় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী নিশাত তাসনিম উর্মিকে (২৩) শ্বাসরোধে হত্যা করা হয় বলে পরিবার অভিযোগ করেন। এ ঘটনায় ঊর্মির পরিবার বাদী হয়ে গাংনী থানায় হত্যা মামলা করেছে। পরে শুক্রবার বিকেল সাড়ে চারটার দিকে অভিযুক্ত স্বামী প্রিন্স ও তাঁর বাবাকে আটক করেছে গাংনী থানা পুলিশ। গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক বিষয়টি নিশ্চিত করেন।

এদিকে অনুষ্ঠিত মানববন্ধনে অংশ নিয়ে ফোকলোর স্টাডিজ বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ড. আবু শিকলী মো.ফতেহ আলী চৌধুরী বলেন, তদন্ত সাপেক্ষে এই হত্যাকাণ্ডের সুষ্ঠু বিচার হোক। আমরা জানতে পারছি ওই শিক্ষার্থীর শ্বশুরবাড়ির লোকজন প্রভাবশালী হওয়ায় পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ডকে আত্মহত্যা বলে ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করছে।

তিনি আরও বলেন, ওই ঘটনায় জড়িত খুনী স্বামী ও হত্যাকান্ড সংশ্লিষ্ট সকলের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির আওতায় আনা হোক।

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, নৃশংস হত্যাকান্ডের শিকার নিশাত তাসনিম ঊর্মি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের (ইবি) ফোকলোর স্টাডিজ বিভাগের ২০১৭-১৮ শিক্ষাবর্ষের মেধাবী শিক্ষার্থী। তার ১৩ মাসের একটি শিশু সন্তান রয়েছে।