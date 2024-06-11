এইমাত্র
    রাজধানীতে বিস্ফোরণে একই পরিবারের ৪জন দগ্ধ

    সময়ের কণ্ঠস্বর ডেস্ক প্রকাশ: ১১ জুন ২০২৪, ০১:১৭ পিএম
    রাজধানীতে বিস্ফোরণে একই পরিবারের ৪জন দগ্ধ

    ছবি: সংগৃহীত

    রাজধানীর ভাটারা থানার একটি আবাসিক এলাকায় বাসা ভাড়া নেয়ার ১০ দিনের মাথায় রান্নাঘরে বিস্ফোরণ হয়েছে। এতে নারী ও শিশুসহ একই পরিবারের চারজন দগ্ধ হয়েছেন।

    সোমবার (১০ জুন) রাত ১১টার দিকে দগ্ধ অবস্থায় তাদের উদ্ধার করে শেখ হাসিনা জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে ভর্তি করা হয়।

    দগ্ধরা হলেন- - রকসি আক্তার (২০), তার বোন ফুতু (১৮), রকসির ছেলে আয়ান (৩) ও রকসির বাবা আব্দুল মান্নান (৬০)।

    জানা গেছে, দগ্ধদের বাড়ি কক্সবাজারের মহেশখালী থানার মাইজপাড়া গ্রামে। তারা ভাটারা থানার একটি আবাসিক এলাকায় ভাড়া থাকেন।

    ডা. তরিকুল ইসলাম জানান, গত রাতে নারী-শিশুসহ দগ্ধ অবস্থায় চারজন আমাদের জরুরি বিভাগে এসেছেন। এদের মধ্যে রকসি আক্তারের শরীরের ৫৫ শতাংশ, ফুতু আক্তারের শরীরের ৫৫, শিশু আয়ানের শরীরের ৭০ শতাংশ ও আব্দুল মান্নানের শরীরের ৫০ শতাংশ দগ্ধ হয়েছেন। তাদের নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে ভর্তি করা হয়েছে। তাদের সবার অবস্থা আশঙ্কাজনক।

     রকসির দেবর আহমেদ মোস্তফা বলেন, সোমবার সন্ধ্যায় বাসার রান্নাঘরে বিকট শব্দে একটি বিস্ফোরণ ঘটে। এতে রুমে থাকা শিশুসহ চারজন দগ্ধ হন। পরে তাদের উদ্ধার করে প্রথমে স্থানীয় হাসপাতাল নেয়া হয়। সেখান থেকে উন্নত চিকিৎসার জন্য শেখ হাসিনা জাতীয় বার্ন ইনস্টিটিউটে আনা হয়।

