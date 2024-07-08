৩ দিনের আলটিমেটাম দিলো আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীরা

কোটা বাতিল করে দেয়া পরিপত্র আগামী তিন দিনের মধ্যে বহাল করতে আলটিমেটাম দিয়েছেন আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীরা।
সোমবার (৮ জুলাই) রাত সাড়ে আটটার পর শাহবাগের সমাবেশ থেকে এই ঘোষণা দেন আন্দোলনের সমন্বয়ক নাহিদ ইসলাম। ।
।আন্দোলনকারীরা জানান, মঙ্গলবার ব্লকেড কর্মসূচি থাকবে না। ছাত্র ধর্মঘট এবং ক্লাস-পরীক্ষা বর্জন কর্মসূচি পালন করা হবে। বেঁধে দেয়া সময়ে দাবি আদায় না হলে আরো কঠোর কর্মসূচি দেয়ার হুঁশিয়ারি দেন তারা।
তিনি বলেন, এক দফা দাবিতে মঙ্গলবার অনলাইন এবং অফলাইনে প্রচারণা চালানো হবে। এদিন পরবর্তী কর্মসূচি জানিয়ে দেয়া হবে।
বিকাল সাড়ে তিনটা থেকে রাত আটটা ৪০ পর্যন্ত শাহবাগে অবস্থান করে কর্মসূচি পালন করেন শিক্ষার্থীরা। এছাড়া শাহবাগ থেকে ফার্মগেট পর্যন্ত সড়কে অবস্থান নিয়ে ব্লকেড কর্মসূচি পালন করেন তারা। আগারগাঁও, গুলিস্তানসহ রাজধানীর বিভিন্ন পয়েন্টেও অবরোধ করেন শিক্ষার্থীরা। এতে দুর্ভোগে পড়েন যাত্রীরা। কাওরান বাজারে রেললাইন অবরোধ করায় সারাদেশের সঙ্গে এক ঘণ্টা রেল যোগাযোগ বন্ধ ছিল।
উল্লেখ্য, সরকারি চাকরিতে কোটা ব্যবস্থা বাতিল করে ২০১৮ সালে সরকারের জারি করা পরিপত্র পুনর্বহালসহ চার দফা দাবিতে কয়েক দিন ধরে বিক্ষোভ মিছিল ও সড়ক অবরোধ করছেন আন্দোলনকারী শিক্ষার্থী ও চাকরিপ্রত্যাশীরা। রোববার তারা এক দফা দাবিতে পরবর্তী কর্মসূচি ঘোষণা করেন।