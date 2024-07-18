এইমাত্র
  • কাতারের মধ্যস্থতায় বিদ্রোহীদের সঙ্গে কঙ্গোর শান্তি চুক্তি
  • আফ্রিকায় নতুন ভাইরাস মারবুর্গের প্রাদুর্ভাব, আক্রান্ত ৯
  • যারা একসময় মজলুম ছিল তারা এখন জালিম হচ্ছে : তথ্য উপদেষ্টা
  • আগামী ঈদুল ফিতরের সম্ভাব্য তারিখ ঘোষণা
  • হরমুজ প্রণালী থেকে তেলবাহী ট্যাংকার আটক করেছে ইরান
  • হাতিরঝিলে ককটেল বিস্ফোরণ, মোটরসাইকেলে আগুন
  • ডেঙ্গুতে ২৪ ঘণ্টায় আরও ৫ জনের মৃত্যু
  • সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম দেশ হিসেবে বিশ্বকাপের দ্বারপ্রান্তে কুরাসাও
  • জামায়াতসহ ১২ দলের সঙ্গে নির্বাচন কমিশনের সংলাপ সোমবার
  • আ.লীগের পক্ষে পোস্ট, ইবি শিক্ষার্থীকে থানায় সোপর্দ
    • আজ শনিবার, ১ অগ্রহায়ণ, ১৪৩২ | ১৫ নভেম্বর, ২০২৫
    সময়ের কণ্ঠস্বর - প্রজন্মের সংবাদ মাধ্যম
    জাতীয়

    লিবিয়া থেকে ফিরলেন ১৪৪ বাংলাদেশি

    সময়ের কণ্ঠস্বর ডেস্ক প্রকাশ: ১৮ জুলাই ২০২৪, ০৫:২০ পিএম
    সময়ের কণ্ঠস্বর ডেস্ক প্রকাশ: ১৮ জুলাই ২০২৪, ০৫:২০ পিএম

    লিবিয়া থেকে ফিরলেন ১৪৪ বাংলাদেশি

    সময়ের কণ্ঠস্বর ডেস্ক প্রকাশ: ১৮ জুলাই ২০২৪, ০৫:২০ পিএম
    ছবি: সংগৃহীত

    লিবিয়ায় অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাস, বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থার প্রচেষ্টায় লিবিয়ার বেনগাজী শহরে আটক ১৪৪ অনিয়মিত বাংলাদেশী নাগরিককে গতকাল বুধবার (১৭ জুলাই) বাংলাদেশে ফেরত পাঠানো হয়েছে। বুরাক এয়ারের একটি চার্টার্ড ফ্লাইটে ঢাকায় পৌঁছেছেন তারা।

    বৃহস্পতিবার (১৮ জুলাই) পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে তথ্য জানানো হয়।

    পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থার কর্মকর্তারা হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে তাদের অভ্যর্থনা জানান। সময় আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থার পক্ষ থেকে প্রত্যাবাসনকৃত প্রত্যেককে নগদ ছয় হাজার টাকা কিছু খাদ্যসমগ্রী উপহার হিসেবে এবং প্রয়োজন অনুযায়ী অস্থায়ী আবাসনের ব্যবস্থা করা হয়।

    ভবিষ্যতে আর কেউ যেন দালালের খপ্পরে পড়ে অবৈধভাবে বিদেশে পাড়ি না জমান, সে বিষয়ে আত্মীয়-পরিচিতজনদের সচেতন করতে প্রত্যাবাসনকৃতদের প্রতি অনুরোধ জানান উপস্থিতরা।

    পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, লিবিয়ার বেনগাজী শহরে আটক ১৪৪ অনিয়মিত বাংলাদেশি নাগরিক বুধবার (১৭ জুলাই) বুরাক এয়ারের একটি চার্টার্ড ফ্লাইট যোগে ঢাকায় পৌঁছেছে।

    এইচএ

    ট্যাগ :

    লিবিয়া বাংলাদেশি

    সম্পর্কিত:

    {{post.title}}

    সম্পর্কিত তথ্য খুঁজে পাওয়া যায়নি

    চলতি সপ্তাহে সর্বাধিক পঠিত

    সব খবর

    সর্বশেষ প্রকাশিত

    সব খবর

    Loading…