    আজ বুধবার, ১৯ অগ্রহায়ণ, ১৪৩২ | ৩ ডিসেম্বর, ২০২৫
    সেনাবাহিনীকে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানাচ্ছে শিক্ষার্থীরা

    সময়ের কণ্ঠস্বর ডেস্ক প্রকাশ: ৫ আগস্ট ২০২৪, ০৪:৪৩ পিএম
    সময়ের কণ্ঠস্বর ডেস্ক প্রকাশ: ৫ আগস্ট ২০২৪, ০৪:৪৩ পিএম

    রাজধানীর শাহবা‌গে সেনাবা‌হিনী‌কে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন আন্দোলনকারী শিক্ষার্থী। আজ সোমবার (৫ আগস্ট) দুপুর আড়াইটার দিকে তারা এ অভিনন্দন জানান।


    এ সময় ‌‘হা‌সিনার পতন’, ‘ভুয়া ভুয়া’ ও ‘স্বৈরাচার বিদায়’ ব‌লে স্লোগান দেন তারা। আন্দোলনকারীরা অনেকে রিকশায় ক‌রে প‌রিবার ‌নি‌য়ে উল্লাস ক‌রে ক‌রে শাহাবা‌গে জড়ো হচ্ছেন।

    এদিকে, বার্তা সংস্থা এএফপি জানিয়েছে, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশ ছেড়ে চলে গেছেন। বেলা আড়াইটায় বঙ্গভবন থেকে একটি সামরিক হেলিকপ্টারে তিনি উড্ডয়ন করেন। এ সময় তার ছোট বোন শেখ রেহানা সঙ্গে ছিলেন।

    শেখ হাসিনা ও তার ছোট বোন শেখ রেহানা নিরাপদ স্থানে চলে গেছেন। শেখ হাসিনা যাওয়ার আগে একটি ভাষণ রেকর্ড করে যেতে চেয়েছিলেন। তিনি সে সুযোগ পাননি।

    প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, তারা হেলিকপ্টারে ভারতের পশ্চিমবঙ্গের উদ্দেশে রওনা দিয়েছেন।

    এদিকে, দেশের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে দেশের শীর্ষ রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে বৈঠকে বসেছেন সেনাপ্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান।

    দুপুরে সেনা সদরদপ্তরে এ বৈঠক শুরু হয়েছে।

    জানা গেছে, বৈঠকে জাতীয় পার্টির সিনিয়র কো চেয়ারম্যান আনিসুল ইসলাম মাহমুদ ও পার্টির মহাসচিব মুজিবুল হক চুন্নু ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের অধ্যাপক আসিফ নজরুলসহ অনেকে বৈঠকে অংশ নিয়েছেন।

