    • আজ বৃহস্পতিবার, ৩০ শ্রাবণ, ১৪৩২ | ১৪ আগস্ট, ২০২৫
    আন্তর্জাতিক

    বাজার থেকে আবারও তুলে নেওয়া হলো কোকা-কোলার পণ্য

    আন্তর্জাতিক ডেস্ক প্রকাশ: ১৪ আগস্ট ২০২৫, ০৩:৫০ পিএম
    ছবি: সংগৃহীত

    যুক্তরাজ্যে জনপ্রিয় পানীয় অ্যাপলটাইজারের কিছু ব্যাচ জরুরি ভিত্তিতে বাজার থেকে তুলে নিয়েছে কোকা-কোলা। পরীক্ষায় দেখা গেছে, এসব পানীয়তে ক্লোরেট নামের একটি রাসায়নিকের মাত্রা বেশি থাকতে পারে। ক্লোরেট সাধারণত পানির জীবাণুনাশক প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন হয় এবং বেশি পরিমাণে গ্রহণ করলে স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে, বিশেষ করে শিশুদের জন্য।

    প্রভাবিত পণ্যগুলো ছয় ক্যানের মাল্টিপ্যাকে বিক্রি হয়েছে। উৎপাদন কোড ৩২৮ জিএফ থেকে ৩৩৮ জিএফ এবং ব্যবহারযোগ্যতার তারিখ ৩০ নভেম্বর বা ৩১ ডিসেম্বর লেখা ক্যানগুলো বিপজ্জনক হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। কোডটি প্রতিটি ক্যানের নিচে ছাপা থাকে।

    খুচরা বিক্রেতা সাইনসবুরিজ গ্রাহকদের সতর্ক করে জানিয়েছে, এসব ক্যান পান না করে দোকানে ফেরত দিলে পুরো টাকা ফেরত দেওয়া হবে। কোকা-কোলা এক বিবৃতিতে এ ঘটনার জন্য দুঃখ প্রকাশ করেছে এবং জানিয়েছে, অন্য কোনো পণ্য এ সমস্যার আওতায় পড়েনি।

    এর আগে চলতি বছরের জানুয়ারিতেও অ্যাপলটাইজারের কিছু মাল্টিপ্যাক, পাশাপাশি কোকা-কোলা ও স্প্রাইটের কয়েকটি ব্যাচ যুক্তরাজ্যে প্রত্যাহার করা হয়েছিল।

    ভোক্তারা কোকা-কোলার কাস্টমার কেয়ার নম্বর ০৮০০ ২২৭৭১১-এ যোগাযোগ করে বিস্তারিত জানতে পারবেন। যুক্তরাজ্যের ফুড স্ট্যান্ডার্ডস এজেন্সি (এফএসএ) পরিস্থিতি নজরদারি করছে এবং ক্যান পরীক্ষা করে পান করার আহ্বান জানিয়েছে।

    এইচএ

