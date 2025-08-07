মানিকগঞ্জে সরকারি সহায়তা না পেয়ে গ্রামবাসী গড়ছেন সেতু!

বছরের পর বছর স্থানীয় প্রশাসন ও রাজনৈতিক নেতাদের পিছনে ঘুরেও চলাচলের জন্য নদীর উপর সেতু নির্মাণ করাতে না পেরে গ্রামবাসী নিজেরাই ৮০ ফুট লম্বা সেতু নির্মাণ কাজ শুরু করেছে। গ্রামের সেতুটি নির্মাণে সবাই যার যা সাধ্য তা একত্রিত করে দিচ্ছে অর্থের যোগান।
মানিকগঞ্জের সাটুরিয়া উপজেলার ধানকোড়া ইউনিয়নের কান্দাপাড়া গ্রামের গাজীখালী নদীর ওপর গ্রামবাসীর উদ্যোগে সেতুটি নির্মাণ করা হচ্ছে। ৮০ ফুট দৈর্ঘ্য এবং ৮ ফুট প্রস্থের সেতুটির নির্মাণ কাজ আগামী ডিসেম্বরের মধ্যে সম্পন্ন হবে বলে আশা গ্রামবাসীদের।
ধানকোড়ার কান্দাপাড়া গাজীখালী নদীর ওপর সেতু না থাকায় এতোদিন কয়েকটি গ্রামের মানুষ ভোগান্তিতে ছিলেন। সরকারি কোনো সহযোগিতা না পেয়ে শেষ পর্যন্ত নিজেদের অর্থায়নেই গ্রামবাসী সেতু তৈরি শুরু করেছে।
জানা গেছে, এই রাস্তা দিয়ে স্থানীয় ১০টি গ্রামের মানুষ নিয়মিত বারোবাড়িয়া, নয়া ডিঙ্গি বাজারসহ কয়েকটি হাট বাজারে যাতায়াত করে। সেতু না থাকায় স্কুল কলেজের শিক্ষার্থী ও গ্রামের বাসিন্দাদের চরম দুর্ভোগ পোহাতে হয়। সেতুর অভাবে কমপক্ষে ৩ থেকে ৪ কিলোমিটার ঘুরে অন্য রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করতে হয়। সেতুটি নির্মাণ হলে প্রায় ১৫ হাজার মানুষের দীর্ঘ দিনের দুর্ভোগ দূর হবে।
ধামরাইয়ের ভোলানাথ উচ্চ বিদ্যালয়ের ৯ম শ্রেণীর ছাত্র সুমন জানায়, ‘আমার বিদ্যালয়টি নদীর ওপারে আর বাড়ি নদীর অপর পাশে। প্রতিদিন নদী পেরিয়ে বিদ্যালয়ে যেতে হয়। এখনো ছোট ডিঙি নৌকায় পারাপার হতে হচ্ছে সেতু না থাকায়। সেতুটি নির্মাণ হলে সকলেই নির্বিঘ্নে পারাপার হতে পারবে।’
কান্দাপাড়া গ্রামের নুরুল ইসলাম (৪৫) বলেন, ‘মেম্বার-চেয়ারম্যানসহ সরকারের নানা জায়গায় আমরা ঘুরাঘুরি করেও সেতু নির্মাণের কোনো কাজ হয়নি। আমরা গ্রামবাসী সকলে মিলে নিজেদের টাকা দিয়ে সেতু নির্মাণের কাজটা শুরু করছি। গ্রামের ধনী-গরীব সকলে সেতুটি নির্মাণের জন্য টাকা দিয়েছে।’
সেতু বাস্তবায়ন কমিটির সদস্য মো: শরিফুল ইসলাম বলেন, ‘বছরের পর বছর নানা দপ্তরে সরকারি ভাবে সেতু নির্মাণ হবে সে আশায় ঘুরেও কোনো কাজ হয়নি। তাই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।’
আরডি