আগামী সপ্তাহে নির্বাচনের রোডম্যাপ: ইসি সচিব

আসন্ন জাতীয় নির্বাচনের রোডম্যাপ ঘোষণা আগামী সপ্তাহে করা হবে বলে জানিয়েছেন নির্বাচন কমিশনের (ইসি) সিনিয়র সচিব আখতার আহমেদ।
বৃহস্পতিবার (১৪ আগস্ট) বিকালে সাংবাদিকদের এ তথ্য জানান তিনি।
আখতার আহমেদ বলেন, “রোডম্যাপ নিয়ে আলোচনা হয়েছে। আগামী সপ্তাহে প্রকাশ করা হবে। তবে কোন পদ্ধতিতে রোডম্যাপ হবে, তা পরবর্তী সময়ে জানানো হবে।”
প্রবাসীদের ভোটাধিকার প্রসঙ্গে তিনি বলেন, এ বিষয়ে আরও আলোচনা বাকি আছে। আলোচনার পর সাংবাদিকদের অবহিত করা হবে।
তিনি আরও বলেন, নির্বাচনী পর্যবেক্ষণের জন্য এখন পর্যন্ত ৩১৮টি আবেদন পেয়েছে কমিশন, যা যাচাই-বাছাই চলছে।
