সিরাজগঞ্জে ঝোপ থেকে গৃহবধূর অর্ধগলিত মরদেহ উদ্ধার

সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়া উপজেলায় নিখোঁজের তিন দিন পর এক গৃহবধূর অর্ধগলিত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। বৃহস্পতিবার (১৪ আগষ্ট) বিকেলে উধুনিয়া ইউনিয়নের বাবুলীদহ গ্রামের একটি পুকুরপাড়ের ঝোপঝাড় থেকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়।
নিহত জামিলা খাতুন (৪০) একই গ্রামের উজ্জল হোসেনের স্ত্রী।
পরিবার সূত্রে জানা যায়, গত সোমবার (১১ আগস্ট) ভোররাত সাড়ে ৪টার দিকে ঘুম থেকে উঠে উজ্জল হোসেন দেখেন, তার স্ত্রী বিছানায় নেই। আত্মীয়স্বজন মিলে খোঁজাখুঁজি করেও তাকে পাওয়া যায়নি। পরে বুধবার (১৩ আগস্ট) এবিষয়ে উল্লাপাড়া মডেল থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করা হয়।
বৃহস্পতিবার দুপুরে স্থানীয় কয়েকজন পুকুরপাড়ের ঝোপে মরদেহ পড়ে থাকতে দেখে পরিবারকে খবর দেন। পরে পুলিশ গিয়ে মরদেহ উদ্ধার করে।
উল্লাপাড়া মডেল থানার উপপরিদর্শক (এসআই) আব্দুল হালিম জানান, ‘মরদেহটি অর্ধগলিত অবস্থায় থাকায় শরীরে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে কি না তা বোঝা সম্ভব হয়নি। ময়নাতদন্তের জন্য মরদেহটি সিরাজগঞ্জ এম. মুনসুর আলী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে।’
আরডি