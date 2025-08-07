এইমাত্র
    দেশজুড়ে

    ত্রিশালে ধান ক্ষেতের পাশ থেকে যুবকের মরদেহ উদ্ধার

    মামুনুর রশিদ, ত্রিশাল (ময়মনসিংহ) প্রতিনিধি প্রকাশ: ১৪ আগস্ট ২০২৫, ০৫:৫২ পিএম
    ময়মনসিংহের ত্রিশালে ধানক্ষেতের পাশ থেকে এক যুবকের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে।

    বৃহস্পতিবার (১৪ আগস্ট) সকালে উপজেলার কাঁঠাল ইউনিয়নের কালির বাজার ধলাইমান গ্রামের মরহুম মুক্তিযোদ্ধা চানতারার বাড়ির পাশে রেললাইন সংলগ্ন ধানখেতে একটি অজ্ঞাত মৃতদেহ দেখতে পেয়ে ত্রিশাল থানা পুলিশকে খবর দেয় এলাকাবাসী। পরে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহটি শনাক্ত করে।

    সে কাঠাল ইউনিয়নের নলচিরা গ্রামের মতি লাল সাহার ছেলে রতন চন্দ্র সাহা (২৫)।

    স্থানীয়রা জানায়, সে গাজীপুর জেলার শ্রীপুর উপজেলায় স্কাইনেট কোম্পানীতে কর্মরত ছিল। কর্মস্থলে ট্রেনে যাতায়াত করতেন। গত রাতে বাড়ি ফেরার পথে স্টেশনে ট্রেন থেকে নামতে পারেনি। পরে ট্রেনটি স্টেশন অতিক্রম করে ধলাইমান গ্রামে চলে আসলে তখন লাফিয়ে নামতে গিয়ে মৃত্যুবরণ করে বলে ধারণা করেন এলাকাবাসী।

    স্থানীয়রা আরও জানায়, বেশ কিছু দিন আগে জামালপুর জেলায় এক মুসলিম মেয়েকে বিয়ে করে মুসলমান হয় রতন। তার বাড়ি অন্যত্র হলেও সে ছোট থেকে তার মামার বাড়ি ত্রিশাল উপজেলার কাঁঠাল ইউনিয়নের নলচিরা গ্রামে বড় হয়ে উঠেছে।

    ত্রিশাল থানার এস.আই রেজাউল করিম জানান, মৃত্যুর কারণ প্রাথমিকভাবে ধারণা করা যাচ্ছে না। মরদেহ ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ মর্গে প্রেরণ করা হয়েছে। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট পেলে মৃত্যুর কারণ জানা যাবে। তিনি আরও জানান, নওমুসলিমের বিষয়ে কোন বৈধ কাগজপত্র পাওয়া যায়নি, সনাতন ধর্মাবলম্বী হিসেবে তথ্য পাওয়া গেছে।

    ত্রিশাল থানার ওসি মনসুর আহাম্মদ সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে এবং গোপন অঙ্গে সুন্নতে খাৎনা করানো আছে।

