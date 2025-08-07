ডাকসু নির্বাচনে এখন পর্যন্ত মনোনয়ন নিলেন ৪২ প্রার্থী

এইমাত্র
    শিক্ষাঙ্গন

    আরিফ জাওয়াদ, ঢাবি প্রতিনিধি প্রকাশ: ১৪ আগস্ট ২০২৫, ০৭:২৩ পিএম
    ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে তৃতীয় দিনে আরও ২২ জন প্রার্থী মনোনয়ন সংগ্রহ করেছেন। এর মধ্যে ৫ জন প্রার্থী ভাইস প্রেসিডেন্ট (ভিপি), জেনারেল সেক্রেটারি (জিএস) পদে ১ জন, অ্যাসিসেন্ট জেনারেল সেক্রেটারি (এজিএস) পদে ২ জন, ও অন্যান্য পদে বাকি ১৪ জন মনোনয়ন সংগ্রহ করেছেন।

    বৃহস্পতিবার (১৪ আগস্ট) বিকেলে নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনের তৃতীয় তলায় অবস্থিত চীফ রিটার্নিং অফিসারের অফিস কার্যালয় সামনে এক প্রেস ব্রিফিংয়ে এ তথ্য জানান প্রধান নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন।

    তিনি বলেন, আজ বৃহস্পতিবারসহ গত তিন দিনে আমাদের কাছে থেকে মোট ৪২জন প্রার্থী মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করেছেন। এর মধ্যে ভিপি পদে ১০জন, জিএস পদে ১ জন, এজিএস পদে ২ জন, সম্পাদক পদে ১৮ জন এবং সদস্য পদে ১১ জন।

    এই পর্যন্ত মনোনয়ন ফরম জমা দিয়েছেন ৭ জন। তবে কোন পদে জমা দিয়েছে তা জানা যায়নি। আবার ১৮টি হল থেকে এখন পর্যন্ত ২৬জন প্রার্থী মনোনয়ন সংগ্রহ করেছেন।

