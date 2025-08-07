এইমাত্র
    • আজ বৃহস্পতিবার, ৩০ শ্রাবণ, ১৪৩২ | ১৪ আগস্ট, ২০২৫
    বান্দরবানে ব্যবসায়ীর টাকা ছিনতাই, জনমনে আতঙ্ক

    সুজন ভট্টাচার্য্য, বান্দরবান প্রতিনিধি প্রকাশ: ১৪ আগস্ট ২০২৫, ০৭:২৪ পিএম
    সুজন ভট্টাচার্য্য, বান্দরবান প্রতিনিধি প্রকাশ: ১৪ আগস্ট ২০২৫, ০৭:২৪ পিএম

    বান্দরবানে ব্যবসায়ীর টাকা ছিনতাই, জনমনে আতঙ্ক

    সুজন ভট্টাচার্য্য, বান্দরবান প্রতিনিধি প্রকাশ: ১৪ আগস্ট ২০২৫, ০৭:২৪ পিএম

    বান্দরবান সার্বজনীন কেন্দ্রীয় দূর্গা মন্দিরের আহবায়ক ও শহরের পাহাড়ীকা ফিলিং স্টেশনের মালিক নিখিল কান্তি দাশের কাছ থেকে নগদ টাকা ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটেছে। এই ঘটনায় জনমনে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে।

    সূত্রে জানা যায়, ১৩ আগস্ট (বুধবার) রাত ১১ টায় ব্যবসায়ী নিখিল কান্তি দাশ পাহাড়ীকা ফিলিং স্টেশনের ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ড শেষে নগদ ২ লক্ষ ১৫ হাজার টাকা নিয়ে বাসস্টেশন থেকে পায়ে হেঁটে নিজ বাসার উদ্দেশ্যে রওনা দেন। এসময় তিনি সদর উপজেলা পরিষদের সামনের প্রধান গেইটের কাছাকাছি পৌঁছালে এক যুবক পিছন থেকে তার হাতে থাকা নগদ ২ লক্ষ ১৫ হাজার টাকা নিয়ে সদর উপজেলা পরিষদের ভিতরে প্রবেশ করে এবং দ্রুত বাউন্ডারী দেয়াল টপকে পালিয়ে যায়।

    এদিকে হঠাৎ ছিনতাইয়ের কবলে পড়ে হতভঙ্গ হয়ে পড়েন ব্যবসায়ী নিখিল কান্তি দাশ। তিনি ছিনতাইকারীকে পিছনে ধাওয়া করলেও রাতের আধারে সে পালিয়ে যায়। বিগত ২৫ বছর যাবৎ আমি বান্দরবানে ব্যবসা করছি, কোনদিন এমন ঘটনার সম্মুখীন হয়নি।

    তিনি আরো বলেন, এই ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত ও দোষী ব্যক্তিকে দ্রুত আটকের জন্য প্রশাসনের কাছে আবেদন জানাচ্ছি।

    এই বিষয়ে বান্দরবান সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মাসুদ পারভেজ জানান, এই ঘটনায় জড়িত ব্যক্তিকে আটকের জন্য পুলিশ কাজ শুরু করেছে, দ্রুত গ্রেপ্তার করা হবে।

