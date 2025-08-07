বাঘায় ভেজাল গুড় তৈরির দুই কারখানায় অভিযান, ৫০ হাজার টাকা জরিমানা

রাজশাহীর বাঘায় বিশেষ অভিযান চালিয়ে ভেজাল গুড় তৈরির দুই কারখানায় ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে মোট ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার (১৪ আগস্ট) সকাল ১১টায় এই অভিযান পরিচালনা করেন জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের রাজশাহী বিভাগীয় কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক (মেট্রো) ফজলে এলাহী ও সহকারী পরিচালক বিপুল বিশ্বাস।
জানা গেছে, কারখানাগুলো দীর্ঘদিন ধরে চিনি, মোনালিসা, নানা রকম কেমিক্যাল, চুন, রং, হাইড্রোজ, ফিটকিরি, ডালডা ও আটা ব্যবহার করে অপরিষ্কারভাবে ও বিষাক্ত রাসায়নিক মিশিয়ে গুড় তৈরি করছিল। অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে আড়ানী পৌরসভার হামিদকুড়া গ্রামের পাঞ্জা হোসেনের কারখানায় ১০ হাজার এবং গোচর গ্রামের জনাব আলীর কারখানায় ৪০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।
অভিযানে বিপুল পরিমাণ চিনি, মোনালিসা, কেমিক্যাল, চুন, রং, হাইড্রোজ, ফিটকিরি, ডালডা ও আটা জব্দ করে জনসম্মুখে ধ্বংস করা হয়। সহকারী পরিচালক ফজলে এলাহী বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, 'জনস্বাস্থ্য সুরক্ষায় এ ধরনের অভিযানে কঠোর অবস্থানে থাকবে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর।'
এনআই