    টাঙ্গাইলে বিএনপির ৩ নেতাকে কারণ দর্শানোর নোটিশ

    রাইসুল ইসলাম লিটন, স্টাফ করেসপন্ডেন্ট (টাঙ্গাইল) প্রকাশ: ১৪ আগস্ট ২০২৫, ০৮:০৮ পিএম
    টাঙ্গাইল সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতিসহ দলটির স্থানীয় ৩ নেতাকে কারণ দর্শানোর নোটিশ দিয়েছে কেন্দ্রীয় বিএনপি। 'দলীয় নীতি ও আদর্শ পরিপন্থী অনৈতিক কর্মকাণ্ডের জন্য কেন সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেওয়া হবে না' মর্মে এই নোটিশ ইস্যু করা হয়।

    বুধবার (১৩ আগস্ট) রাতে দলের সিনিয়র যুগ্ম-মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী সাক্ষরিত এক পত্র হতে এ তথ্য জানা যায়।

    নোটিশপ্রাপ্ত নেতারা হচ্ছেন- টাঙ্গাইল সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি মো. আজগর আলী, জেলা বিএনপির সাবেক যুগ্ম-আহ্বায়ক দেওয়ান শফিকুল ইসলাম ও মির্জাপুর উপজেলা বিএনপির সদস্য হাসান উদ্দিন লিটন।

    নোটিশে বলা হয়, 'আপনার বিরুদ্ধে দলীয় নীতি ও আদর্শ পরিপন্থী অনৈতিক কর্মকাণ্ডের অভিযোগ রয়েছে। সুতরাং এ ধরনের অনৈতিক কর্মকাণ্ডের জন্য কেন আপনার বিরুদ্ধে সাংগঠনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে না, তার যথাযথ কারণ দর্শিয়ে একটি লিখিত জবাব আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে নয়াপল্টনস্থ বিএনপি কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে জমা দেওয়ার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।'

    এর আগে, মঙ্গলবার গভীর রাতে টাঙ্গাইল শহরের শতাব্দী ক্লাবসহ একাধিক ক্লাব থেকে জুয়া খেলা ও মাদক গ্রহণের অভিযোগে বিএনপির ঐ তিন নেতাসহ ৩৪ জনকে আটক করে যৌথবাহিনী। এ সময় তাদের কাছ থেকে এক লাখ ৪৯ হাজার ৪১০ টাকা, ১৬ বাণ্ডিল তাস, গাঁজা, বিদেশি মদের দুটি খালি বোতল ও মোবাইল ফোন জব্দ করা হয়।

    পরবর্তীতে বুধবার দুপুরে পুলিশ নিয়মিত মামলা দায়ের করে গ্রেপ্তারকৃতদের টাঙ্গাইল আদালতে প্রেরণ করলে আদালত তাদের জামিন মঞ্জুর করেন।

    টাঙ্গাইল বিএনপি

