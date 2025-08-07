এইমাত্র
  • রাশিয়ার কাছ থেকে কেনা শহরেই পুতিনের সঙ্গে বৈঠকে বসছেন ট্রাম্প
  • জাভার কয়েকটি স্কুলে বিনামূল্যের খাবার খেয়ে অসুস্থ অন্তত ৩৬৫
  • ঢাবিতে ছাত্ররাজনীতির রূপরেখা প্রণয়নে কমিটি
  • পাকিস্তানের বিপক্ষে হার দিয়ে অস্ট্রেলিয়া মিশন শুরু বাংলাদেশের
  • ডাকসু নির্বাচনে এখন পর্যন্ত মনোনয়ন নিলেন ৪২ প্রার্থী
  • সাঈদীকে নিয়ে জামায়াত আমিরের বিবৃতি
  • ফরিদপুরে দুই বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষে নিহত ৩, আহত ১৫
  • প্রধান বিচারপতির সঙ্গে মার্কিন রাষ্ট্রদূতের সৌজন্য সাক্ষাৎ
  • নাটকীয় প্রত্যাবর্তনে প্রথম সুপার কাপ জিতলো পিএসজি
  • আমার মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা ঘুষ খেলে ফাঁসিতে ঝোলাব: ধর্ম উপদেষ্টা
    • আজ বৃহস্পতিবার, ৩০ শ্রাবণ, ১৪৩২ | ১৪ আগস্ট, ২০২৫
    সময়ের কণ্ঠস্বর - প্রজন্মের সংবাদ মাধ্যম
    আন্তর্জাতিক

    কাশ্মিরে ভয়াবহ মেঘ বিস্ফোরণে নিহত বেড়ে ৩৪

    আন্তর্জাতিক ডেস্ক প্রকাশ: ১৪ আগস্ট ২০২৫, ০৮:১৬ পিএম
    আন্তর্জাতিক ডেস্ক প্রকাশ: ১৪ আগস্ট ২০২৫, ০৮:১৬ পিএম

    কাশ্মিরে ভয়াবহ মেঘ বিস্ফোরণে নিহত বেড়ে ৩৪

    আন্তর্জাতিক ডেস্ক প্রকাশ: ১৪ আগস্ট ২০২৫, ০৮:১৬ পিএম
    সংগৃহীত ছবি

    ভারত শাসিত জম্মু-কাশ্মিরের চোশিটি গ্রামে মেঘ বিস্ফোরণে ৩৪ জন নিহত হয়েছে। বৃহস্পতিবার (১৪ আগস্ট) সকালে সেখানে ক্লাউড বার্স্ট বা মেঘ বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে।

    সংবাদমাধ্যম ইন্ডিয়া টুডে জানায়, প্রায় ৩৪ জন নিহত হওয়ার পাশাপাশি দুইশরও বেশি মানুষ এখনো নিখোঁজ রয়েছেন। এছাড়া আহত অবস্থায় হাসপাতালে আরও ৩০ জনকে আনা হয়েছে।

    স্থানীয় এক কর্মকর্তা বার্তাসংস্থা এপিকে ৩৪ জন নিহত হওয়ার তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, এ সংখ্যা বাড়তে পারে।

    জম্মু কাশ্মিরের মুখ্যমন্ত্রী ওমর আব্দুল্লাহ এক বিবৃতিতে বলেন, “সেখানকার খবর মর্মান্তিক।”

    তিনি জানান, মেঘ বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে কিস্তওয়ার বিভাগে। কিস্তওয়ারের একটি হাসপাতালে অনেকে জড়ো হয়েছেন। সেখানে হতাহতদের আনা হচ্ছে।

    কিস্তওয়ারে বিভাগীয় কমিশনার পঙ্কজ কুমার শর্মা এএফপিকে বলেন, “আমরা ৩৪টি মরদেহ পেয়েছি এবং ৩৫ জনকে উদ্ধার করেছি। আরও মরদেহ পাওয়ার শঙ্কা রয়েছে।”

    সুশীল কুমার নামে স্থানীয় এক বাসিন্দা জানান, তিনি হাসপাতালে অন্তত ১৫টি মরদেহ নিয়ে যেতে দেখেছেন।

    অঞ্চলটি দুর্গম হওয়ায় উদ্ধারকারীর ব্যাপক সমস্যায় পড়তে পারেন বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

    গত কয়েকদিনের ঝড়ে এমনিতেই রাস্তাঘাট খারাপ হয়েছিল। যেখানে ভয়াবহ এ প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঘটনা ঘটেছে সেখান থেকে রাজধানী শ্রীনগরের দূরত্ব প্রায় ২০০ কিলোমিটার দূর।

    ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ওই এলাকায় প্রয়োজনীয় সব সাহায্য পাঠানোর প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

    এমআর-২

    ট্যাগ :

    কাশ্মির মেঘ বিস্ফোরণ নিহত

    সম্পর্কিত:

    {{post.title}}

    সম্পর্কিত তথ্য খুঁজে পাওয়া যায়নি

    চলতি সপ্তাহে সর্বাধিক পঠিত

    সব খবর

    সর্বশেষ প্রকাশিত

    সব খবর

    Loading…