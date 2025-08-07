কাশ্মিরে ভয়াবহ মেঘ বিস্ফোরণে নিহত বেড়ে ৩৪

ভারত শাসিত জম্মু-কাশ্মিরের চোশিটি গ্রামে মেঘ বিস্ফোরণে ৩৪ জন নিহত হয়েছে। বৃহস্পতিবার (১৪ আগস্ট) সকালে সেখানে ক্লাউড বার্স্ট বা মেঘ বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে।
সংবাদমাধ্যম ইন্ডিয়া টুডে জানায়, প্রায় ৩৪ জন নিহত হওয়ার পাশাপাশি দুইশরও বেশি মানুষ এখনো নিখোঁজ রয়েছেন। এছাড়া আহত অবস্থায় হাসপাতালে আরও ৩০ জনকে আনা হয়েছে।
স্থানীয় এক কর্মকর্তা বার্তাসংস্থা এপিকে ৩৪ জন নিহত হওয়ার তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, এ সংখ্যা বাড়তে পারে।
জম্মু কাশ্মিরের মুখ্যমন্ত্রী ওমর আব্দুল্লাহ এক বিবৃতিতে বলেন, “সেখানকার খবর মর্মান্তিক।”
তিনি জানান, মেঘ বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে কিস্তওয়ার বিভাগে। কিস্তওয়ারের একটি হাসপাতালে অনেকে জড়ো হয়েছেন। সেখানে হতাহতদের আনা হচ্ছে।
কিস্তওয়ারে বিভাগীয় কমিশনার পঙ্কজ কুমার শর্মা এএফপিকে বলেন, “আমরা ৩৪টি মরদেহ পেয়েছি এবং ৩৫ জনকে উদ্ধার করেছি। আরও মরদেহ পাওয়ার শঙ্কা রয়েছে।”
সুশীল কুমার নামে স্থানীয় এক বাসিন্দা জানান, তিনি হাসপাতালে অন্তত ১৫টি মরদেহ নিয়ে যেতে দেখেছেন।
অঞ্চলটি দুর্গম হওয়ায় উদ্ধারকারীর ব্যাপক সমস্যায় পড়তে পারেন বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।
গত কয়েকদিনের ঝড়ে এমনিতেই রাস্তাঘাট খারাপ হয়েছিল। যেখানে ভয়াবহ এ প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঘটনা ঘটেছে সেখান থেকে রাজধানী শ্রীনগরের দূরত্ব প্রায় ২০০ কিলোমিটার দূর।
ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ওই এলাকায় প্রয়োজনীয় সব সাহায্য পাঠানোর প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।
