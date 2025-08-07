যুক্তরাষ্ট্রে দুটি প্রীতি ম্যাচ খেলবে আর্জেন্টিনা

ফিফার সেপ্টেম্বর উইন্ডোতে বিশ্বকাপ বাছাইয়ের ম্যাচ খেলবে আর্জেন্টিনা। তবে এরপর ক্টোবর উইন্ডোর জন্য ভিন্ন পরিকল্পনা নিয়েছে দলটি। ওই সময় যুক্তরাষ্ট্রে দুটি প্রীতি ম্যাচ খেলবে মেসিরা।
আর্জেন্টিনাভিত্তিক গণমাধ্যম মুন্ডো আলবিসেলেস্তে জানিয়েছে, অক্টোবরের ৮ ও ১৪ তারিখে ম্যাচ দুটি অনুষ্ঠিত হবে যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো ও নিউ জার্সিতে। সম্ভাব্য প্রতিপক্ষের তালিকায় রয়েছে ভেনেজুয়েলার নাম, তবে এখনো আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিপক্ষ নিশ্চিত হয়নি।
প্রসঙ্গত, আগামীবছর যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও মেক্সিকোতে অনুষ্ঠিত হবে ফিফা বিশ্বকাপ। এরই মধ্যে বিশ্বকাপে নিজেদের জায়গা নিশ্চিত করেছে বর্তমান চ্যাম্পিয়নরা। তাই আগেভাগেই উত্তর আমেরিকার পরিবেশ ও ভেন্যুগুলোর সঙ্গে মানিয়ে নিতে চাইছে। সে লক্ষ্যেই যুক্তরাষ্ট্রে বাড়তি ম্যাচ আয়োজনের পরিকল্পনা।
সেপ্টেম্বর উইন্ডোয় আর্জেন্টিনা খেলবে ভেনেজুয়েলা ও ইকুয়েডরের বিপক্ষে, যা হবে ২০২৬ বিশ্বকাপ বাছাইপর্বের অংশ।
আরডি