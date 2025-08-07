এইমাত্র
    • আজ বৃহস্পতিবার, ৩০ শ্রাবণ, ১৪৩২ | ১৪ আগস্ট, ২০২৫
    নির্বাচিত সরকার ছাড়া সার্বভৌমত্ব টিকবে না: বরকত উল্লাহ বুলু

    জাহিদ হাসান নাইম, কুমিল্লা প্রতিনিধি প্রকাশ: ১৪ আগস্ট ২০২৫, ০৮:৪০ পিএম
    কেন্দ্রীয় বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান বরকত উল্লাহ বুলু বলেছেন, নির্বাচিত সরকার ছাড়া বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব টিকে থাকতে পারবে না। আইনশৃঙ্খলাসহ নানান সংকট উত্তরণের একমাত্র পথ হচ্ছে সুষ্ঠু নির্বাচন।

    বৃহস্পতিবার (১৪ আগস্ট) বিকেলে লাকসাম পৌর অডিটোরিয়ামে আয়োজিত লাকসাম ও মনোহরগঞ্জ উপজেলা এবং লাকসাম পৌর বিএনপির দ্বি-বার্ষিক সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ মন্তব্য করেন।

    নির্বাচিত সরকার ছাড়া দেশের কোনো গতি নেই উল্লেখ করে তিনি বলেন, ‘নির্বাচন কমিশন এবং অন্তর্বর্তীকালীন সরকার যদি আগামী ডিসেম্বরের মধ্যে নির্বাচন আয়োজন করে, তবে দেশ সমৃদ্ধশালী হবে।’

    বরকত উল্লাহ বুলু আরও বলেন, ‘যারা স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বে বিশ্বাস করেন না, এ দেশে তাদের ভোট চাওয়ার কিংবা নির্বাচন করার অধিকার নেই।’

    কেন্দ্রীয় বিএনপির শিল্প বিষয়ক সম্পাদক ও লাকসাম উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক আবুল কালাম এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিএনপির জাতীয় ও স্থানীয় নেতৃবৃন্দ।

    সম্মেলন শেষে লাকসাম উপজেলা বিএনপির সভাপতি পদে আবুল কালাম ও সাধারণ সম্পাদক পদে আবদুর রহমান বাদলকে নির্বাচিত ঘোষণা করা হয়। মনোহরগঞ্জ উপজেলা বিএনপির সভাপতি নির্বাচিত হন ইলিয়াস পাটোয়ারী এবং সাধারণ সম্পাদক হন সরওয়ার জাহান দোলন।

