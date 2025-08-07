এইমাত্র
    শিক্ষাঙ্গন

    ঢাবিতে ছাত্ররাজনীতির রূপরেখা প্রণয়নে কমিটি

    আরিফ জাওয়াদ, ঢাবি প্রতিনিধি প্রকাশ: ১৪ আগস্ট ২০২৫, ০৮:৫০ পিএম
    ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে (ঢাবি) শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় রেখে গঠনমূলক ছাত্র রাজনীতির জন্য একটি সমন্বিত রূপরেখা প্রণয়নে পাঁচ সদস্যের কমিটি গঠন করা হয়েছে।

    বৃহস্পতিবার (১৪ আগস্ট) বিশ্ববিদ্যালয়ের ডেপুটি রেজিস্ট্রার সৈয়দা মাসুদা আক্তার স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

    বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ক্যাম্পাসে গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি চর্চা নিশ্চিত করতে এবং প্রচলিত ছাত্র রাজনীতিকে ইতিবাচক ভূমিকার দিকে এগিয়ে নিতে এই কমিটি ছাত্র সংগঠন, সাধারণ শিক্ষার্থী ও অন্যান্য অংশীজনের সঙ্গে আলোচনা করে দ্রুততম সময়ে সুপারিশমালা তৈরি করবে।

    কমিটির সদস্যরা হলেন—কলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ সিদ্দিকুর রহমান খান, সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের প্রাধ্যক্ষ ড. আব্দুল্লাহ-আল-মামুন, মুক্তিযোদ্ধা জিয়াউর রহমান হলের প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো. নাজমুল হোসাইন, বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেসা মুজিব হলের প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. আলেয়া বেগম এবং আইন বিভাগের অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ নাজমুজ্জামান ভূঁইয়া।

    এর আগে, গত ১১ আগস্ট অনুষ্ঠিত সিন্ডিকেট মিটিংয়ের (এসএমটি) সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এই কমিটি গঠন করা হয়।

