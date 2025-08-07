এইমাত্র
  • রাশিয়ার কাছ থেকে কেনা শহরেই পুতিনের সঙ্গে বৈঠকে বসছেন ট্রাম্প
  • জাভার কয়েকটি স্কুলে বিনামূল্যের খাবার খেয়ে অসুস্থ অন্তত ৩৬৫
  • ঢাবিতে ছাত্ররাজনীতির রূপরেখা প্রণয়নে কমিটি
  • পাকিস্তানের বিপক্ষে হার দিয়ে অস্ট্রেলিয়া মিশন শুরু বাংলাদেশের
  • ডাকসু নির্বাচনে এখন পর্যন্ত মনোনয়ন নিলেন ৪২ প্রার্থী
  • সাঈদীকে নিয়ে জামায়াত আমিরের বিবৃতি
  • ফরিদপুরে দুই বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষে নিহত ৩, আহত ১৫
  • প্রধান বিচারপতির সঙ্গে মার্কিন রাষ্ট্রদূতের সৌজন্য সাক্ষাৎ
  • নাটকীয় প্রত্যাবর্তনে প্রথম সুপার কাপ জিতলো পিএসজি
  • আমার মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা ঘুষ খেলে ফাঁসিতে ঝোলাব: ধর্ম উপদেষ্টা
    • আজ বৃহস্পতিবার, ৩০ শ্রাবণ, ১৪৩২ | ১৪ আগস্ট, ২০২৫
    সময়ের কণ্ঠস্বর - প্রজন্মের সংবাদ মাধ্যম
    দেশজুড়ে

    শরীয়তপুরে ৩০টি হাতবোমা উদ্ধার, নাশকতার আশঙ্কা পুলিশের

    ডিস্ট্রিক্ট করেসপন্ডেন্ট প্রকাশ: ১৪ আগস্ট ২০২৫, ০৯:০৬ পিএম
    ডিস্ট্রিক্ট করেসপন্ডেন্ট প্রকাশ: ১৪ আগস্ট ২০২৫, ০৯:০৬ পিএম

    শরীয়তপুরে ৩০টি হাতবোমা উদ্ধার, নাশকতার আশঙ্কা পুলিশের

    ডিস্ট্রিক্ট করেসপন্ডেন্ট প্রকাশ: ১৪ আগস্ট ২০২৫, ০৯:০৬ পিএম

    শরীয়তপুরের নড়িয়া উপজেলার এক পরিত্যক্ত বাড়ি থেকে পাঁচটি বালতিতে রাখা অন্তত ৩০টি শক্তিশালী হাতবোমা উদ্ধার করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার (১৪ আগস্ট) বিকেলে উপজেলার মোক্তারের চর ইউনিয়নের পোড়াগাছা এলাকার একটি ফাঁকা বাড়ি থেকে এসব দেশীয় অস্ত্র উদ্ধার করে পুলিশ।

    এ ঘটনায় স্থানীয়দের মাঝে চরম উদ্বেগ বিরাজ করছে। পরিত্যক্ত ঘর ব্যবহার করে অপরাধীরা কিভাবে এমন কর্মকাণ্ড চালাতে পারে তা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে।

    স্থানীয় সূত্র ও পুলিশ জানায়, দীর্ঘদিন ধরে ওমানে বসবাসরত মিলন মাদবরের বসতবাড়িটি দীর্ঘ সময় ধরে ফাঁকা অবস্থায় ছিল। ওই বাড়িতে কেউ না থাকায় সেটি ব্যবহৃত হচ্ছিল না। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে নড়িয়া থানা পুলিশ সেখানে অভিযান চালায়। এ সময় বাড়ির একটি কক্ষ থেকে পাঁচটি প্লাস্টিকের বালতিতে রাখা অবস্থায় হাতে তৈরি বিপজ্জনক বোমাগুলো উদ্ধার করা হয়।

    পরবর্তীতে ঘটনাস্থলে বোমা নিষ্ক্রিয়কারী দল উপস্থিত হয়ে প্রাথমিকভাবে হাতবোমাগুলো পরীক্ষা করে এবং নিরাপদে সরিয়ে নেয়।

    এ বিষয়ে নড়িয়া সার্কেলের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ড. আশিক মাহমুদ বলেন,‘আগামী ১৫ আগস্ট উপলক্ষে নাশকতার পরিকল্পনা থাকতে পারে—এমন আশঙ্কায় আমরা আগে থেকেই গোয়েন্দা নজরদারি জোরদার করেছি।’

    তিনি বলেন, ‘এরই ধারাবাহিকতায় গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে হাতবোমাগুলো উদ্ধার করা হয়। কারা এই বিস্ফোরকদ্রব্য রেখে গেছে তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তদন্ত চলছে, দোষীদের দ্রুত শনাক্ত করে আইনের আওতায় আনা হবে।’

    আরডি

    ট্যাগ :

    শরীয়তপুর বোমা নাশকতা

    সম্পর্কিত:

    {{post.title}}

    সম্পর্কিত তথ্য খুঁজে পাওয়া যায়নি

    চলতি সপ্তাহে সর্বাধিক পঠিত

    সব খবর

    সর্বশেষ প্রকাশিত

    সব খবর

    Loading…