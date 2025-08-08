এইমাত্র
    ‘সিসি ক্যামেরা কেন লাগিয়েছিস’ বলে গৃহকর্তাকে থাপ্পড় দিলেন ডাকাত দল

    ‘সিসি ক্যামেরা কেন লাগিয়েছিস’ বলে গৃহকর্তাকে থাপ্পড় দিলেন ডাকাত দল

    বাড়ির নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ভেতরে-বাইরে সিসিটিভি ক্যামেরা বসানো হয়েছিল। কিন্তু সেই ক্যামেরার সংযোগ কেটে দিয়েই বসতঘরে ঢুকে পড়ে সশস্ত্র ডাকাতরা। অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে এক কক্ষে আটকে রাখে পরিবারের সবাইকে। এ সময় এক ডাকাত গৃহকর্তার গালে থাপ্পড় দিয়ে বলে, ‘পুরো বাড়িতে সিসি ক্যামেরা কেন লাগিয়েছিস?’

    ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার রাত সাড়ে তিনটার দিকে কক্সবাজারের চকরিয়া উপজেলার ফাঁসিয়াখালী ইউনিয়নের মাদ্রাসাপাড়া এলাকায়। তিন ভাই—ব্যবসায়ী হেলাল উদ্দিন, বেলাল উদ্দিন ও জালাল উদ্দিন—একসঙ্গে ওই বাড়িতে থাকেন। ডাকাতরা সেখানে থাকা তিনটি আলমারি থেকে চার ভরি স্বর্ণ, দুই লাখ টাকার কাছাকাছি নগদ অর্থ এবং দুটি মোবাইল ফোন লুট করে নিয়ে যায়।

    স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, প্রায় ১০–১২ জন মুখোশধারী সশস্ত্র ডাকাত ভোরে বাড়িতে হানা দেয়। মূল দরজা দিয়ে ঢুকতে না পেরে একটি কক্ষের জানালার গ্রিল কেটে ভেতরে প্রবেশ করে তারা। প্রথমেই সিসিটিভি ক্যামেরার সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেয়। এরপর পরিবারের সদস্যদের অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে একটি কক্ষে আটকে রেখে আলমারির চাবি নিয়ে সোনা, টাকা ও ফোন নিয়ে যায়।

    গৃহকর্তা জালাল উদ্দিন বলেন, ‘সিসিটিভি নিয়ে প্রশ্ন করতেই একজন আমাকে জোরে থাপ্পড় মারে। তবে পরিবারের অন্য কাউকে তারা মারধর করেনি।’

    চকরিয়া থানার উপপরিদর্শক (এসআই) সোহবার সাকিব দুপুরে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে জানান, ডাকাতির আলামত পাওয়া গেছে, তদন্ত চলছে। তবে ভুক্তভোগী পরিবার এখনো লিখিত অভিযোগ জমা দেয়নি।

    থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. শফিকুল ইসলাম বলেন, অভিযোগ পেলে পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। ডাকাতদের শনাক্তে পুলিশ কাজ করছে।

    কক্সবাজার

