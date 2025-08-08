চিকিৎসার জন্য লন্ডন যাচ্ছেন খন্দকার মোশাররফ

সিঙ্গাপুরের চিকিৎসকের পরামর্শ অনুসারে উচ্চতর চিকিৎসার জন্য লন্ডনে যাচ্ছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ও জ্যেষ্ঠ নেতা ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেন।
১৫ আগস্ট শুক্রবার ভোর ৭টায় বিমান বাংলাদেশ বিমানের একটি ফ্লাইটে লন্ডনে যাওয়ার কথা আছে তার। এ সফরে ডঃ মোশাররফের সঙ্গে তার সহধর্মিণী মিসেস বিলকিস আকতার হোসেন এবং ছেলে খন্দকার মারুফও আছেন বলে জানা গেছে।
বিএনপির মিডিয়া সেলের সদস্য শায়রুল কবির খান জানান, গত ১২ আগস্ট সন্ধ্যায় তিনি বিএনপি চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়ার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে দোয়া নিয়েছেন। পাশপাশি দেশেবাসীর কাছেও দোয়া চেয়েছেন তিনি।
মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতত্ত্ব বিভাগের সাবেক শিক্ষক খন্দকার মোশাররফ হোসেন বাংলাদেশের সাবেক প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের আহ্বানে ১৯৭৯ সালে বিএনপিতে যোগ দেন। তারপর ১৯৯৪ সালে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্যপদ পান। বিএনপির প্রার্থী হিসেবে কুমিল্লা ২ (হোমনা-তিতাস) আসন থেকে চারবার জাতীয় নির্বাচনে জয়ী হয়েছেন।
১৯৯১ থেকে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত তিনি বিএনপি সরকারের বিদ্যুৎ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রীর দায়িত্বে ছিলেন। ১৯৯৬ সালে স্বল্পমেয়াদে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এরপর ২০০১ থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণমন্ত্রী হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি ১৯৯১-১৯৯৬ মেয়াদে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী ছিলেন। ২০০১-২০০৬ মেয়াদে তিনি চার দলীয় জোট সরকারের সময় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী ছিলেন।
এবি