    খেলা

    বাহরাইনে পৌঁছে অনুশীলনে বাংলাদেশের যুবারা

    স্পোর্টস ডেস্ক প্রকাশ: ১৫ আগস্ট ২০২৫, ০৯:২০ এএম
    বাহরাইনে পৌঁছে প্রথম দিনের অনুশীলন সেরেছে বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-২৩ দল। বৃহস্পতিবার (১৪ আগস্ট) রাত সাড়ে ১০টায় নিজেদের ঝালিয়ে নেয় কোচ সাইফুল বারী টিটুর শিষ্যরা।

    কিংসের হয়ে এএফসি চ্যালেঞ্জ লিগে অংশগ্রহণ শেষে কাতার থেকে সরাসরি দলের সাথে যোগ দেন রিমন হোসেন, মেহেদী হাসান শ্রাবণ ও মুজির রহমান জনি।

    ভালো কিছুর প্রত্যাশা নিয়ে দল বাহরাইনে এসেছে বলে জানান দলের ম্যানেজার শাহিন হাসান। নিজেদের সেরাটা দেয়ার পাশাপাশি এশিয়ান কাপ বাছাইয়ের সেরা প্রস্তুতি নিতে মুখিয়ে আছে পুরো দল।

    আগামী ১-৯ সেপ্টেম্বর হবে এশিয়ান কাপের বাছাইপর্বের খেলা। আর সৌদি আরবে চূড়ান্ত পর্ব হবে ২০২৬ সালের জানুয়ারিতে। তার আগে বাহরাইনে ১৮ ও ২২ আগস্ট দুটি প্রস্তুতি ম্যাচ খেলবে বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-২৩ দল।

