ডেমরা থেকে ভোলাগঞ্জের লুট হওয়া ৪০ হাজার ঘনফুট সাদা পাথর উদ্ধার

সিলেটের কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার বিখ্যাত পর্যটন কেন্দ্র ভোলাগঞ্জ থেকে লুট হওয়া বিপুল পরিমাণ সাদা খনিজ পাথর রাজধানীর ডেমরা থেকে উদ্ধার করেছে র্যাব।
বৃহস্পতিবার (১৪ আগস্ট) রাতে শীতলক্ষ্যা নদীর তীরবর্তী সারুলিয়া এলাকার সাতটি পাথরের আড়তে অভিযান চালিয়ে আনুমানিক ৪০ হাজার ঘনফুট মূল্যবান পাথর জব্দ করা হয়। তবে এ ঘটনায় কাউকে আটক করতে পারেনি র্যাব।
র্যাব-১১ ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লে. কর্নেল এইচ এম সাজ্জাদ হোসেন জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে তারা জানতে পারেন ভোলাগঞ্জ থেকে লুট হওয়া বিপুল পাথর নারায়ণগঞ্জের কাঁচপুর সেতুর নিচে শীতলক্ষ্যা নদীর তীরে আনা হচ্ছে। এ তথ্যের ভিত্তিতে সন্ধ্যা থেকে এলাকায় গোয়েন্দা নজরদারি চালিয়ে রাত ৮টার দিকে জেলা প্রশাসন ও পরিবেশ অধিদফতরের কর্মকর্তাদের সঙ্গে যৌথ অভিযান পরিচালনা করা হয়।
অভিযানে দেখা যায়, সাতটি আড়তে ট্রাকে বোঝাই সাদা পাথর বালু দিয়ে ঢেকে রাখা হয়েছিল। উদ্ধারকৃত পাথরের মধ্যে আস্ত ও মেশিনে ক্রাশ করা পাথর রয়েছে।
লে. কর্নেল সাজ্জাদ হোসেন জানান, সাম্প্রতিক সময়ে ভোলাগঞ্জ এলাকা থেকে প্রায় ২ লাখ ঘনফুট সাদা পাথর (বাজারমূল্য ২০০–২৫০ কোটি টাকা) এবং প্রায় ৬ লাখ ঘনফুট বালু (বাজারমূল্য প্রায় ২৪০ কোটি টাকা) লুট হয়েছে। অবৈধভাবে উত্তোলিত এসব পাথরের অধিকাংশ স্থানীয় দয়ার বাজার, কলাবাড়ি ও ভোলাগঞ্জের ১০ নম্বর ঘাটে জমা করে ক্রাশার মেশিনে পাঠানো হয়।
তিনি আরও বলেন, অভিযানের সময় আড়তের লোকজন পালিয়ে যায়। মালিকপক্ষের তালিকা তৈরি করে পরিবেশ অধিদফতরের বিধি অনুযায়ী তাদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেয়া হবে।
এবি