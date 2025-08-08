এইমাত্র
    পশ্চিমতীরে ইসরাইলের অবৈধ বসতি স্থাপন বন্ধের আহ্বান জাতিসংঘের

    আন্তর্জাতিক ডেস্ক প্রকাশ: ১৫ আগস্ট ২০২৫, ১২:২০ পিএম
    আন্তর্জাতিক ডেস্ক প্রকাশ: ১৫ আগস্ট ২০২৫, ১২:২০ পিএম

    পশ্চিমতীরে ইসরাইলের অবৈধ বসতি স্থাপন বন্ধের আহ্বান জাতিসংঘের

    আন্তর্জাতিক ডেস্ক প্রকাশ: ১৫ আগস্ট ২০২৫, ১২:২০ পিএম
    সংগৃহীত ছবি

    ফিলিস্তিনের অধিকৃত পশ্চিমতীরে ইসরাইলের হাজার হাজার অবৈধ নতুন বসতি স্থাপনের পরিকল্পনার তীব্র বিরোধিতা করেছেন জাতিসংঘের মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস।

    বৃহস্পতিবার (১৪ আগস্ট) তার মুখপাত্রের কার্যালয় এক বিবৃতিতে জানায়, ‘আমাদের অবস্থান স্পষ্ট - পূর্ব জেরুজালেমসহ পশ্চিম তীরে ইসরাইলি বসতি স্থাপন করা হয়েছে এবং এর সঙ্গে সম্পর্কিত শাসনব্যবস্থা আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘন করে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং বজায় রাখা হচ্ছে।’

    বিবৃতিতে বলা হয়, ‘এই ধরনের অবৈধ বসতি ‘দখলকে আরও শক্তিশালী করবে এবং উত্তেজনা বাড়িয়ে তুলবে।’

    বিবৃতিতে আরও উল্লেখ করা হয়, এই ধরনের পদক্ষেপ ‘দ্বি-রাষ্ট্রীয় সমাধানের অংশ হিসাবে একটি ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রের কার্যকারিতাকে পদ্ধতিগতভাবে ক্ষয় করবে’।

    ‘ই১ এলাকায় নির্মাণ উত্তর এবং দক্ষিণ পশ্চিম তীরকে বিচ্ছিন্ন করবে, একটি কার্যকর, সংলগ্ন ফিলিস্তিনি রাষ্ট্র বাস্তবায়নের সম্ভাবনাকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করবে।’

    গুতেরেস ইসরাইলি কর্তৃপক্ষকে অবিলম্বে এই প্রক্রিয়ার অগ্রগতি বন্ধ করার আহ্বান জানিয়েছেন।

    বিবৃতিতে বলা হয়, ‘তিনি আন্তর্জাতিক আইনের অধীনে তার বাধ্যবাধকতা অনুসারে এবং ১৯ জুলাই ২০২৪ তারিখে আন্তর্জাতিক বিচার আদালতের পরামর্শমূলক মতামতে পুনর্ব্যক্ত করে ইসরাইল সরকারের প্রতি সমস্ত বসতি স্থাপন কার্যক্রম বন্ধ করার আহ্বান পুনর্ব্যক্ত করেছেন।’

    এর আগে বৃহস্পতিবার ইসরাইলি গণমাধ্যম জানায়, ইসরাইলের অর্থমন্ত্রী বেজালেল স্মোট্রিচ জেরুজালেমের পূর্বে মা'আলে আদুমিমে ৩ হাজার ৪০১টি বসতি স্থাপনকারী ইউনিট এবং আশেপাশের এলাকায় আরও ৩ হাজার ৫১৫টি বসতি স্থাপনকারী ইউনিট নির্মাণের অনুমোদন দিয়েছেন। এই প্রকল্পের লক্ষ্য পশ্চিম তীরকে দুটি ভাগে বিভক্ত করা, এর উত্তর ও দক্ষিণ শহরগুলোর মধ্যে সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা এবং পূর্ব জেরুজালেমকে বিচ্ছিন্ন করা।

    ফিলিস্তিনি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ইসরাইলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর ‘গ্রেটার ইসরাইল’-এর দৃষ্টিভঙ্গির অংশ হিসেবে এই পদক্ষেপের নিন্দা জানিয়েছে এবং সতর্ক করে দিয়েছে, এটি দখলদারিত্বকে আরও শক্তিশালী করবে এবং একটি ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রের কার্যকারিতা নষ্ট করবে।

    জাতিসংঘসহ আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় আন্তর্জাতিক আইনের অধীনে ইসরাইলি বসতি স্থাপনকে অবৈধ বলে মনে করে।

