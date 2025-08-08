এইমাত্র
  • ভারতের ওপর আরও শুল্কের হুঁশিয়ারি যুক্তরাষ্ট্রের
  • জাতীয় নির্বাচন ফেব্রুয়ারিতেই হবে, বিলম্বের সুযোগ নেই: প্রেস সচিব
  • নির্বাচনে বিশৃঙ্খলার কোনো সুযোগ নেই: ধর্ম উপদেষ্টা
  • বিপদসীমার উপরে আত্রাই নদীর পানি, ৩০টি পয়েন্ট ঝুঁকিপূর্ণ
  • রাজশাহীতে একই পরিবারের ৪ জনের মরদেহ উদ্ধার
  • ভারতের যুদ্ধবিমান ধ্বংস করা পাইলটদের সর্বোচ্চ সামরিক পদক দিলো পাকিস্তান
  • ডেমরা থেকে ভোলাগঞ্জের লুট হওয়া ৪০ হাজার ঘনফুট সাদা পাথর উদ্ধার
  • বাহরাইনে পৌঁছে অনুশীলনে বাংলাদেশের যুবারা
  • নির্বাচন বৈধ না হলে তা আয়োজনের কোনো অর্থ নেই: ড. ইউনূস
  • ইসরায়েলি হামলায় গাজা যেন ‘নিষ্প্রাণ ধ্বংসস্তূপ’, নিহত আরও ৩২
    • আজ শুক্রবার, ৩১ শ্রাবণ, ১৪৩২ | ১৫ আগস্ট, ২০২৫
    সময়ের কণ্ঠস্বর - প্রজন্মের সংবাদ মাধ্যম
    রাজনীতি

    ‘ভোট গণনার আগ পর্যন্ত নির্বাচন নিয়ে শঙ্কা রয়েছে’

    সময়ের কণ্ঠস্বর রিপোর্ট প্রকাশ: ১৫ আগস্ট ২০২৫, ০৩:০০ পিএম
    সময়ের কণ্ঠস্বর রিপোর্ট প্রকাশ: ১৫ আগস্ট ২০২৫, ০৩:০০ পিএম

    ‘ভোট গণনার আগ পর্যন্ত নির্বাচন নিয়ে শঙ্কা রয়েছে’

    সময়ের কণ্ঠস্বর রিপোর্ট প্রকাশ: ১৫ আগস্ট ২০২৫, ০৩:০০ পিএম
    সংগৃহীত ছবি

    ভোট গণনার আগ পর্যন্ত জাতীয় নির্বাচন নিয়ে জনমনে শঙ্কা আছে বলে জানিয়েছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য গয়েশ্বর চন্দ্র রায়।

    শুক্রবার (১৫ আগস্ট) সকালে রাজধানীর নয়াপলটনে দলের কেন্দ্রী কার্যারয়ে বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার ৮১তম জন্মদিন উপলক্ষে আয়োজিত দোয়া মাহফিলে এ কথা জানান তিনি।

    গয়েশ্বর চন্দ্র রায় বলেন, এখনো গণতন্ত্র হাতের নাগালের বাইরে। আমরা বিশ্বাস করতে চাই নিবর্বাচন হবে। তবে, ভোট গণনার আগ পর্যন্ত নির্বাচন নিয়ে শঙ্কা রয়েছে।

    তিনি বলেন, নির্বাচন নিয়ে ষড়যন্ত্র হচ্ছে। আমরা সতর্ক থাকবো। কারো পাতা ফাঁদে পা দেবো না।

    গয়েশ্বর আরও বলেন, খালেদা জিয়া জাতির অভিভাবক হয়েছেন। তিনি শুধু বিএনপির চেয়ারপারসন নন, লড়ে যাচ্ছেন গণতন্ত্রের জন্য। বেগম জিয়া নিজে কখনো জন্মদিন পালন করতেন না, আমরাই করতাম।

    এমআর-২

    ট্যাগ :

    ভোট গণনা নির্বাচন

    সম্পর্কিত:

    {{post.title}}

    সম্পর্কিত তথ্য খুঁজে পাওয়া যায়নি

    চলতি সপ্তাহে সর্বাধিক পঠিত

    সব খবর

    সর্বশেষ প্রকাশিত

    সব খবর

    Loading…