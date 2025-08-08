আমতলীতে বাসের চাপায় শ্রমিক নিহত

বরগুনার পটুয়াখালী–কুয়াকাটা মহাসড়কের চুনাখালী সেতুর কাছে সাকুরা পরিবহনের একটি বাসের চাপায় নির্মাণ শ্রমিক শুভ হাওলাদার (৪৫) নিহত হয়েছেন।
শুক্রবার (১৫ আগস্ট) দুপুরে এই দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত শুভ হাওলাদার আমতলী উপজেলার চাওড়া ইউনিয়নের পাতাকাটা গ্রামের গণেশ হাওলাদারের ছেলে। তিনি চুনাখালী সেতু সংলগ্ন একটি বাড়িতে নির্মাণকাজ করছিলেন। দুপুরে সড়কের পাশে রাখা বালু আনতে গেলে কুয়াকাটাগামী সাকুরা পরিবহনের বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বালুর স্তূপের ওপর উঠে যায় এবং শুভকে চাপা দেয়। ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়।
পরে প্রায় দেড় ঘণ্টা চেষ্টা চালিয়ে আমতলী থানা পুলিশ ও দমকল বাহিনী মরদেহ উদ্ধার করে। এ সময় মহাসড়কের দুই পাশে দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়। শুভকে আমতলী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক ডা. লুনা বিনতে হক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।
নিহতের শ্যালক বিধান গাইন জানান, শুভ প্রতিদিনের মতো কাজ করছিলেন, বালু তুলতে গিয়ে এই দুর্ঘটনায় প্রাণ হারান।
আমতলী থানার ওসি (তদন্ত) সাইদুল ইসলাম বলেন, পরিবারের অনুরোধে ময়নাতদন্ত ছাড়াই মরদেহ হস্তান্তর করা হয়েছে।
