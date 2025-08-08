ইতালিতে পানিতে ডুবে বাংলাদেশি শিশুর মৃত্যু

ইউরোপের দেশ ইতালিতে বাবা-মায়ের সঙ্গে ঘুরতে গিয়ে লেকের পানিতে ডুবে ১২ বছর বয়সী বাংলাদেশি শিশুর মৃত্যু হয়েছে।
বৃহস্পতিবার (১৪ আগস্ট) স্থানীয় সময় দুপুরে দেশটির মুলভেনো লেকের পানিতে ডুবে তার মৃত্যু হয়।
নিহত শিশু ইতালি প্রবাসী আবুবক্কর সিদ্দিকের ছেলে আব্দুস সামাদ রাউফ। সে ভৈরব উপজেলা শিবপুর ইউনিয়নের শম্ভুপুর পাক্কার মাথা এলাকায় বাসিন্দা মৃত আব্দুল সাদেক মেম্বারের নাতি।
এদিকে খবর পেয়ে ইতালি পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিস সদস্যরা এসে মুমূর্ষু অবস্থায় রাউফকে উদ্ধার করে। দ্রুত হেলিকপ্টারে হাসপাতালে নেয়ার পর চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়। এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন ইতালি প্রবাসী ও নিহত শিশুর প্রতিবেশী সজীব আল হুসাইন।
এ দিকে মৃত্যুর খবর ভৈরব উপজেলা শিবপুর ইউনিয়নের শম্ভুপুর পাক্কার মাথা এলাকায় কিশোর রাউফের দাদার বাড়িতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।
জানা যায়, প্রায় ২০ বছর যাবত ইতালি বসবাস করছে আবুবক্কর সিদ্দিক। বিয়ের পর স্ত্রী ও সন্তানকে নিয়ে স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন তিনি। তাদের পরিবারের দুটি ছেলে সন্তান রয়েছে।
আব্দুস সামাদ রাউফ তাঁদের বড় ছেলে। সে ইতালির ভেনিস শহরের একটি স্কুলের সপ্তম শ্রেণীর ছাত্র। তার বাবা আবুবক্কর সিদ্দিক ভেনিসের এবিএম জাহাজ নির্মাণ কোম্পানির চেয়ারম্যান।
এ বিষয়ে ইতালি প্রবাসী ও নিহত শিশুর প্রতিবেশী সজীব আল হুসাইন বলেন, 'আমরা ইতালির ভেনিস মেসরে শহর থেকে একাধিক পরিবার পিকনিকে জন্য ইতালির মুলভেনো লেকের পাড় এলাকায় যাই। দুপুরে খাওয়া-দাওয়া শেষে সবাই যার যার মতো করে পরিবার নিয়ে লেকের পানিতে গোসল করতে নামে। শিশু রাউফের পরিবারও গোসলের জন্য পানিতে নেমেছিল। কিন্তু রাউফ তখন খেলাধুলা করছিল। হঠাৎ আমরা শুনি রাউফকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। প্রথমে ভেবে ছিলাম সে হারিয়ে গিয়েছে। পুলিশকে খবর দিলে তারা এসে খোঁজাখুঁজি করে। কোথাও না পেয়ে পরে সন্দেহ হলে সেই এলাকার পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিস সদস্যরা এসে লেকের পানি থেকে মুমূর্ষু অবস্থায় শিশু রাউফকে উদ্ধার করে। হাসপাতালে নেয়ার পর চিকিৎসাধীন অবস্থায় শিশু রাউফের মৃত্যু হয়। আমরা ইতালিতে বসবাসকারী প্রবাসীরা শোকাহত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করছি। মরদেহ দেশে নিবেন নাকি ইতালিতে দাফন করবেন সেই বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়নি' বলে জানান তিনি।
