    • আজ শুক্রবার, ৩১ শ্রাবণ, ১৪৩২ | ১৫ আগস্ট, ২০২৫
    দেশজুড়ে

    কোয়ারেন্টাইনে থাকা তিন বাঘের সামনে পচা মাংস

    শাহীন মাহমুদ রাসেল, স্টাফ করেসপন্ডেন্ট (কক্সবাজার) প্রকাশ: ১৫ আগস্ট ২০২৫, ০৫:১২ পিএম
    কোয়ারেন্টাইনে থাকা তিন বাঘের সামনে পচা মাংস

    কক্সবাজারের চকরিয়ার ডুলাহাজারা সাফারি পার্কে দক্ষিণ আফ্রিকার উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের লিংগোফু প্রদেশ থেকে আনা তিনটি সাব-এডাল্ট (১১-১৪ মাস বয়সী) বাঘকে বাসি ও দুর্গন্ধযুক্ত মাংস দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। ‘ফ্যালকন ট্রেডার্স’ নামের ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে আনা বাঘগুলো বর্তমানে ২১ দিনের কোয়ারেন্টাইনে রয়েছে।

    বৃহস্পতিবার (১৪ আগস্ট) ভোরে বাঘগুলো সাফারি পার্কে পৌঁছায়। অভিযোগ অনুযায়ী, পৌঁছানোর পরপরই তাদের আগের দিনের রাখা মাংস খাওয়ানো হয়। দুপুরে দেখা যায়, কোয়ারেন্টাইনে রাখা বাঘগুলোর সামনে রাখা মাংস পচে দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে, যা তারা মুখেও দিচ্ছে না।

    ফ্যালকন ট্রেডার্সের স্বত্বাধিকারী সোহেল আহমদ জানান, বুধবার সকালে দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ঢাকায় আনার পর বৃহস্পতিবার ভোরে পার্কে পৌঁছে দেওয়া হয় বাঘগুলো। মাংসের ব্যবস্থা রাখতে পার্ক কর্তৃপক্ষকে আগেই জানানো হয়েছিল বলে দাবি করেন তিনি।

    অন্যদিকে, মাংস সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান ‘সামির ইন্টারন্যাশনাল’-এর প্রতিনিধি মানিক বলেন, ১৩ আগস্ট বিকেলে ৪২ কেজি গরুর মাংস পার্কের বন্যপ্রাণী চিকিৎসক ডা. হাতেম সাজ্জাদ মো. জুলকারনাইনের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। তারা বাসি বা পঁচা মাংস সরবরাহ করেননি।

    ডা. হাতেম সাজ্জাদ জানান, কোয়ারেন্টাইনকালীন খাদ্য সরবরাহের দায়িত্ব ফ্যালকন ট্রেডার্সের। ২১ দিন পর সাফারি পার্ক কর্তৃপক্ষ দায়িত্ব নেবে।

    তবে বাসি মাংসের বিষয়ে পার্কের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো. মনজুর আলম বলেন, ‘আমি কিছু জানি না, ডা. জুলকারনাইনের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।’

    এইচএ

    ট্যাগ :

    ডুলাহাজারা সাফারি পার্ক বাঘ পচা মাংস

