এইমাত্র
  • ‘নির্বাচিত সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করে নিজের ঠিকানায় ফিরে যাব’
  • ফেব্রুয়ারিতেই জাতীয় নির্বাচন, আটকানোর ক্ষমতা কারও নেই: প্রেস সচিব
  • মালয়েশিয়ার বিমানবন্দরে আটকে দেওয়া হলো ৯৮ বাংলাদেশিকে
  • পাকিস্তানে মেঘ-ভাঙা বৃষ্টিতে নিহত ২০০
  • শেখ মুজিবুর রহমান জাতির জনক নন: নাহিদ ইসলাম
  • দিল্লিতে ধসে পড়া মোঘল সম্রাট হুমায়ুনের সমাধি থেকে ৫ জনের লাশ ‍উদ্ধার
  • আ.লীগের ৬ নেতাকর্মী গ্রেপ্তার
  • প্রয়োজনে কারবালার যুদ্ধের মতো লড়াই করবো: হিজবুল্লাহ প্রধান
  • পাকিস্তানে এমআই-১৭ হেলিকপ্টার বিধ্বস্ত, পাইলটসহ ৫ জন নিহত
  • দিল্লিতে ধসে পড়ল মুঘল সম্রাট হুমায়ুনের সমাধি
    • আজ শনিবার, ৩১ শ্রাবণ, ১৪৩২ | ১৬ আগস্ট, ২০২৫
    সময়ের কণ্ঠস্বর - প্রজন্মের সংবাদ মাধ্যম
    দেশজুড়ে

    সুনামগঞ্জে দুই পক্ষের সংঘর্ষে ২ জন নিহত

    জাহাঙ্গীর আলম ভুঁইয়া, সুনামগঞ্জ প্রতিনিধি প্রকাশ: ১৫ আগস্ট ২০২৫, ১১:৩১ পিএম
    জাহাঙ্গীর আলম ভুঁইয়া, সুনামগঞ্জ প্রতিনিধি প্রকাশ: ১৫ আগস্ট ২০২৫, ১১:৩১ পিএম

    সুনামগঞ্জে দুই পক্ষের সংঘর্ষে ২ জন নিহত

    জাহাঙ্গীর আলম ভুঁইয়া, সুনামগঞ্জ প্রতিনিধি প্রকাশ: ১৫ আগস্ট ২০২৫, ১১:৩১ পিএম

    ফুটবল খেলা কেন্দ্র করে সুনামগঞ্জের দোয়ারাবাজার উপজেলার দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনায় ২ জন নিহত হয়েছেন। নিহতরা হলেন- লক্ষ্মীপুর গ্রামের বাসিন্দা বীরাঙ্গনা কাঁকন বিবির মেয়ের জামাই আব্দুল মতিন ও একই গ্রামের আব্দুল মান্নানের ছেলে আকবর।

    শুক্রবার (১৫ আগস্ট) বিকালে লক্ষ্মীপুর ইউনিয়নে এই সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। এই ঘটনায় আহত হয়েছেন ২০ জন। নিহতের ঘটনায় এলাকায় থমথমে অবস্থা বিরাজ করছে।

    পুলিশ ও স্থানীয় এলাকা বাসীর সাথে কথা বলে জানা গেছে, উপজেলার লক্ষ্মীপুর ইউনিয়নে ফুটবল খেলাকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের মধ্যে প্রথমে বাকবিতণ্ডা শুরু হয়। একপর্যায়ে সংঘর্ষে আব্দুল মতিন ও আকবর গুরুতর আহত হন। এ সময় স্থানীয়রা তাদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাদের মৃত্যু হয়। সংঘর্ষে আহতদের দোয়ারাবাজার উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সসহ বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

    দোয়ারাবাজার থানার ওসি জাহিদুল হক নিহতের সত্যতা নিশ্চিত করে জানিয়েছেন, এখন পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। পরিস্থিতি শান্ত রাখতে পুলিশ সতর্ক অবস্থানে রয়েছে।

    এনআই

    ট্যাগ :

    সুনামগঞ্জ দুই পক্ষের সংঘর্ষে

    সম্পর্কিত:

    {{post.title}}

    সম্পর্কিত তথ্য খুঁজে পাওয়া যায়নি

    চলতি সপ্তাহে সর্বাধিক পঠিত

    সব খবর

    সর্বশেষ প্রকাশিত

    সব খবর

    Loading…