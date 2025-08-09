এইমাত্র
    দেশজুড়ে

    নগর ভবনের গাড়ি জয়পুরহাটে এসে দুর্ঘটনার কবলে

    জয়পুরহাটে সরকারি গাড়ি কাণ্ডে এবার ধরা পড়েছে রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী রেজাউল করিমের ব্যবহৃত গাড়ি।

    শুক্রবার (১৫ আগস্ট) বিকেলে রাজশাহী থেকে জয়পুরহাট আসার পথে শহরের জেলা শিল্পকলা একাডেমির সামনে সড়ক দুর্ঘটনার পর গাড়িটি নজরে আসে।

    পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, রাজশাহী মেট্রো ঘ-১১-০০৯১ নম্বরের সরকারি গাড়ি নিয়ে জয়পুরহাটে বেড়াতে আসেন রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী রেজাউল করিম। গাড়িটি চালাচ্ছিলেন তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন চালক ফরিদ হোসেন। জেলা শিল্পকলা একাডেমির সামনে একটি গাড়িকে ওভারটেক করার সময় মোটরসাইকেলের সঙ্গে সংঘর্ষ হয়। এতে মোটরসাইকেল আরোহীরা সড়কে ছিটকে পড়ে গুরুতর আহত হন এবং জয়পুরহাট জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

    এদিকে, জয়পুরহাটে জেলা প্রশাসক গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্টের ফাইনাল খেলা দেখতে যাওয়ার সময় একটি দুর্ঘটনা দেখতে পান ক্ষেতলাল উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আসিফ আল জিনাত। পরিবারের অন্য সদস্যরা গাড়িতে থাকায় নগর ভবনে ওই কর্মকর্তা তার কাছে সাপোর্ট চাইলে তিনি দুর্ঘটনাকবলিত সরকারি গাড়িটিকে উদ্ধার করে সার্কিট হাউসে নিয়ে যান। তবে আহত মোটরসাইকেল আরোহীদের পরিচয় পাওয়া যায়নি।

    রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী রেজাউল করিমের সঙ্গে একাধিকবার মুঠোফোনে যোগাযোগ ও ক্ষুদে বার্তা পাঠিয়েও তাকে পাওয়া যায়নি। তবে ক্ষেতলাল উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আসিফ আল জিনাত বলেন, 'আমি খেলা দেখতে যাওয়ার সময় দেখলাম আমাদের রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের সিনিয়র স্যার দুর্ঘটনায় পড়েছেন। তাই সেখান থেকে পরিবারসহ তাকে সার্কিট হাউসে পৌঁছে দিই।'

    জয়পুরহাট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) তামবীরুল ইসলাম বলেন, 'অভিযোগ পেলে বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

    এ বিষয়ে জানতে রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন প্রশাসক ও বিভাগীয় কমিশনার খোন্দকার আজিম আহমেদকে একাধিকবার মুঠোফোনে যোগাযোগ ও ক্ষুদে বার্তা পাঠিয়েও তাঁকে পাওয়া যায়নি।

