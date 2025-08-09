নাগরপুরে আলোচিত বেজি গ্রুপের প্রধান এনাম জাবির অমিও গ্রেফতার

এইমাত্র
    দেশজুড়ে

    মো. আজিজুল হক, নাগরপুর (টাঙ্গাইল) প্রতিনিধি প্রকাশ: ১৬ আগস্ট ২০২৫, ১২:২২ এএম
    টাঙ্গাইলের নাগরপুরে বেজি গ্রুপের প্রধান এনাম জাবির অমিওকে গ্রেফতার করেছে নাগরপুর থানা পুলিশ।

    শুক্রবার(১৫ আগস্ট) ভোরে উপজেলার গয়হাটাতে অভিযান চালিয়ে অমিওকে গ্রেফতার করা হয়।

    নাগরপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওসি মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম বিষয়টি নিশ্চিত করেন।

    ওসি মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম বলেন, 'সাবেক বানিজ্য প্রতিমন্ত্রী আহসানুল ইসলাম টিটুর ছত্রছায়ায় এনাম জাবির অমিও-এর নেতৃত্বে বেজি গ্রুপ নামে কিশোর গ্যাং চাঁদাবাজি, চুরি, ছিনতাই ও যৌন পীড়নসহ বিভিন্ন অপকর্মের সঙ্গে জড়িত ছিল। এছাড়াও ২০২৪ সালের ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানে ছাত্র-জনতার উপর হামলা করেছিল, যার পরিপ্রেক্ষিতে এনাম জাবির অমিও-কে ১০৯ নং এজাহার নামীয় আসামী হিসেবে নিয়মিত মামলা রুজু হয়। বিগত সরকার পতনের পর থেকেই বেজি গ্রুপের প্রধান এনাম জাবির অমিও পলাতক ছিল। বেজি গ্রুপের প্রধান এনাম জাবির অমিও-কে গ্রেফতারের জন্য একাধিকবার নাগরপুর থানা এলাকাসহ বিভিন্ন জায়গায় অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে।'

    এরই ধারাবাহিকতায় শুক্রবার ভোরে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে নাগরপুর থানা পুলিশ গয়হাটা এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে বেজি গ্রুপের প্রধান এনাম জাবির অমিও-কে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়। এনাম জাবির অমিও- এর বিরুদ্ধে পূর্বের মারামারি ও নারী নির্যাতনসহ মোট ০৪টি মামলা রয়েছে। আসামীকে বিধি মোতাবেক প্রয়োজনীয় পুলিশি প্রহরায় বিজ্ঞ আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

