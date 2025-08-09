এইমাত্র
    • আজ শনিবার, ১ ভাদ্র, ১৪৩২ | ১৬ আগস্ট, ২০২৫
    দেশজুড়ে

    কুলিয়ারচরে ছাত্র-জনতার ওপর হামলার মামলায় গ্রেপ্তার ২

    সাব্বির হোসেন, কিশোরগঞ্জ প্রতিনিধি প্রকাশ: ১৬ আগস্ট ২০২৫, ০১:২৩ এএম
    কিশোরগঞ্জের কুলিয়ারচরে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে ছাত্র-জনতার ওপর হামলার মামলায় মো. মঈন উদ্দিন (৪৮) ও মো. মগল মিয়া (৪৬) নামের দুইজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

    শুক্রবার (১৫ আগস্ট) বিকালে আদালতের মাধ্যমে তাদেরকে জেলা কারাগারে পাঠানো হয়েছে। এর আগে সকালে পৃথক স্থানে অভিযান চালিয়ে তাদেরকে গ্রেপ্তার করা হয়। গ্রেপ্তারকৃত মঈন উদ্দিন একরামপুর গ্রামের মৃত আব্দুর রহমানের ছেলে ও মগল মিয়া উত্তর সালুয়া গ্রামের মৃত মকরম হুসেনের ছেলে।

    মামলার বিবরণ সূত্রে জানা গেছে, গত বছরের ৪ আগস্ট বিকেলে বাজরা বাসস্ট্যান্ড এলাকায় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতা মিছিলে আন্দোলনকারীদের ওপর হামলা করেন আওয়ামী লীগ, যুবলীগ ও ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা। এ হামলার নির্দেশ দেন উপজেলা আওয়ামী লীগ সভাপতি ইমতিয়াজ বিন মুছা জিসান ও রামদী ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ সভাপতি আলাল উদ্দিন। এতে বেশ কয়েকজন শিক্ষার্থী আহত হন। সেইসঙ্গে যানবাহন ভাঙচুর, মোটরসাইকেল ও দোকানঘরে অগ্নিসংযোগ করা হয়। পরে ৫ আগস্ট আওয়ামী সরকারের পতনের পর ৩০ আগস্ট অনার্স তৃতীয় বর্ষের ছাত্র মো. নয়ন মিয়া বাদী হয়ে জিসানকে প্রধান আসামি করে ২৮৪ জনের নাম উল্লেখ ও অজ্ঞাতনামা ২০০ জনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেন। এ মামলার পরিপ্রেক্ষিতে আসামিদেরকে গ্রেফতার করা হয়।

    কুলিয়ারচর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওসি হেলাল উদ্দিন বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে ছাত্র-জনতার ওপর হামলার অভিযোগে দায়ের করা মামলার আসামি হিসেবে মো. মঈন উদ্দিন ও মো. মগল মিয়াকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গ্রেপ্তারকৃতদের আদালতের মাধ্যমে জেলা কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

