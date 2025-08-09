মাদারীপুরে গণভোজের আয়োজন থেকে আ. লীগের দুই নেতা গ্রেফতার

মাদারীপুরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত গণভোজ থেকে আওয়ামী লীগ ও সহযোগী সংগঠনের দুই নেতাকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।
শুক্রবার (১৫ আগস্ট) দুপুরে শহরের খোয়াজপুর ইউনিয়নে এ ঘটনা ঘটে। গ্রেফতারকৃতরা হলেন—জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক কাজী শাহাদাত হোসেন মিঠু এবং খোয়াজপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি জাহিদুল ইসলাম খোকন।
পুলিশ জানায়, ১৫ আগস্ট উপলক্ষে কার্যক্রম নিষিদ্ধ থাকলেও নেতাকর্মীরা গণভোজের আয়োজন করেন। এতে বিশৃঙ্খলার আশঙ্কা ছিল বলে গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে অভিযান চালানো হয়। এ সময় দুই নেতাকে আটক করা হয়।
মাদারীপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জানান, গ্রেফতারকৃতদের বিরুদ্ধে একাধিক মামলা রয়েছে। সেসব মামলায় তাদের আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হবে। তিনি আরও বলেন, এলাকায় স্থিতিশীলতা বজায় রাখার স্বার্থেই এই অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে।
