এবার জেলেনস্কির সাথে বৈঠকে বসবেন ট্রাম্প

    • আজ শনিবার, ১ ভাদ্র, ১৪৩২ | ১৬ আগস্ট, ২০২৫
    আন্তর্জাতিক

    আন্তর্জাতিক ডেস্ক প্রকাশ: ১৬ আগস্ট ২০২৫, ০৩:১৫ পিএম
    ফাইল ছবি

    ইউক্রেন সংকট সমাধানে আলোচনা করতে যুক্তরাষ্ট্রের আলাস্কায় বৈঠক করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। স্থানীয় সময় শুক্রবার (১৫ আগস্ট) অনুষ্ঠিত এই বৈঠক ‘অত্যন্ত ফলপ্রসূ’ হয়েছে বলে বলে মন্তব্যও করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট।

    পুতিনের সাথে এ বৈঠকের পর এবার জানা গেছে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভ্লদিমির জেলেনস্কির সাথে হোয়াইট হাউজে বৈঠক করবেন ট্রাম্প। এনিয়ে হোয়াইট হাউসের প্রেস সেক্রেটারি ক্যারোলিন লিভিট জানান, দেশে ফেরার পরপরই প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প দীর্ঘ সময় ধরে ফোনে কথা বলেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কির সঙ্গে। তারা বিভিন্ন সমসাময়িক ইস্যু নিয়ে আলোচনা করেন এবং এই আলোচনার ধারাবাহিকতায় আগামী সোমবার হোয়াইট হাউসে সরাসরি সাক্ষাৎ করবেন দুই নেতা।

    একটি টেলিগ্রাম বার্তায় জেলেনস্কি জানান, তিনি ট্রাম্পের আমন্ত্রণে সোমবার ওয়াশিংটন ডিসিতে তার সঙ্গে দেখা করবেন এবং এই আমন্ত্রণের জন্য তিনি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

    জেলেনস্কির দপ্তর নিশ্চিত করেছে, শনিবার সকালে তাদের মধ্যে দীর্ঘ এক ফোনালাপ হয়েছে। দপ্তর থেকে জানানো হয়, প্রথমে দুই প্রেসিডেন্টের মধ্যেই কথা হয় এবং পরে কিছু ইউরোপীয় নেতা এই কথোপকথনে যুক্ত হন।

    বিভিন্ন সংবাদ প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, এয়ার ফোর্স ওয়ান থেকে নেমেই ট্রাম্প দ্রুত একটি গাড়িতে ওঠেন এবং সাংবাদিকদের কোনও বক্তব্য না দিয়েই স্থান ত্যাগ করেন।

    প্রসঙ্গত, পুতিনের সঙ্গে বৈঠকে জেলেনস্কি অংশ নেননি। তবে ট্রাম্প পূর্বেই ইঙ্গিত দিয়েছিলেন, আলোচনা ফলপ্রসূ হলে ভবিষ্যতে আরেকটি বৈঠকে জেলেনস্কিকেও অন্তর্ভুক্ত করা হতে পারে।

    সূত্র: বিবিসি

    ডোনাল্ড ট্রাম্প জেলেনস্কি রাশিয়া ইউক্রেন যুক্তরাষ্ট্র

