    আজ শনিবার, ১ ভাদ্র, ১৪৩২ | ১৬ আগস্ট, ২০২৫
    রাজনীতি

    জুলাই অভ্যুত্থানের শহীদদের চেতনার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা হয়েছে: রিজভী

    সময়ের কণ্ঠস্বর, ঢাকা প্রকাশ: ১৬ আগস্ট ২০২৫, ০৩:৩২ পিএম
    জুলাই অভ্যুত্থানের শহীদদের চেতনার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা হয়েছে: রিজভী

    ছবি: সংগৃহীত

    চব্বিশের জুলাই অভ্যুত্থানের শহীদদের চেতনার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়েছে বলে অভিযোগ বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভীর।

    শনিবার (১৬ আগস্ট) জুলাই-আগস্ট গণঅভ্যুত্থানে বর্ষপূর্তি উপলক্ষে জাতীয় প্রেসক্লাব মিলনায়তনে আয়োজিত এক আলোচনা সভায় এই অভিযোগ করেন তিনি।

    রিজভী বলেন, ‘বাংলাদেশের রাজনীতিতে মানুষ জীবন দিতে পারে তার অন্যতম নিদর্শন চব্বিশের গণ-অভুত্থ্যান। তবে অভ্যুত্থানের শহীদদের চেতনার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়েছে।’

    তিনি বলেন, ‘অনেক উপদেষ্টাদের নামে বিভিন্ন অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে, তা শেখ হাসিনার দুর্নীতিরই পুনরাবৃত্তি। একটি নির্দিষ্ট দলের বিরুদ্ধে ব্যাক্তিগত স্বার্থে কর্মীদের ব্যাবহার করা হয়।’

    তিনি আরও বলেন, ‘শেখ হাসিনার মিডিয়া এবং বুদ্ধিজীবী দ্বারা বিএনপিকে এতদিন সন্ত্রাসী সংগঠন বানিয়ে অপপ্রচার চালানো হয়েছিল।’

    আলোচনা সভায় বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ড. আব্দুল মঈন খান বলেন, ‘ক্ষমতায় থাকার লোভে বাংলাদেশের জনগণকে হত্যার মাধ্যমে মরণকামড় দেয়ার চেষ্টা করেছিল আওমীলীগ। নির্বাচনের আগেই বিজয়ীদের লিস্ট তৈরির নীল নকশার মাধ্যমে দেশকে ধ্বংস করে দেয়া হয়েছিল। বিএনপির নেতাকর্মীদের নামে বিগত ১৫ বছর ধরে ১ লাখেরও বেশি ভুয়া মামলা হয়েছিল।’

    জুলাই আন্দোলনের মাধ্যমে ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হয়েছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, ‘সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক সরকার গঠনের ব্যাপারে অন্তর্বর্তী সরকারকে সহায়তা করার কথা ছিল। বিএনপি সেই কথা রেখেছে।’

    আরডি

    ট্যাগ :

    জুলাই অভ্যুত্থান বিএনপি রুহুল কবির রিজভী

