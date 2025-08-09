অপ্রয়োজনীয় টেস্ট না দিতে চিকিৎসকদের প্রতি আহ্বান আসিফ নজরুলের

চিকিৎসার নামে অপ্রয়োজনীয় টেস্ট দিয়ে রোগীদের হয়রানি না করার আহ্বান জানিয়েছেন আইন উপদেষ্টা ড. আসিফ নজরুল। একইসঙ্গে চিকিৎসকদের উদ্দেশে তিনি বলেন, তারা যেন কোনভাবেই মধ্যস্বত্বভোগীর ভূমিকায় অবতীর্ণ না হন।
শনিবার (১৬ আগস্ট) দুপুরে বাংলাদেশ প্রাইভেট হসপিটাল ক্লিনিক এন্ড ডায়াগনস্টিক মালিক সমিতির এক অনুষ্ঠানে এসব বলেন তিনি।
ড. আসিফ নজরুল বলেন, মানুষ ভারত-থাইল্যান্ডে চিকিৎসা নিতে চায় না। সঠিক চিকিৎসা সেবা দেয়ার সক্ষমতা বাংলাদেশের আছে বলেও তিনি মন্তব্য করেন।
তিনি অভিযোগ করেন, রোগীদের নির্দিষ্ট ওষুধ কোম্পানির ওষুধ কেনার জন্য চাপ দেওয়া হচ্ছে। এ নিয়ে প্রশ্ন তুলে তিনি বলেন, ‘বিশ্বের কোন দেশে চিকিৎসকের সময় ওষুধ কোম্পানির প্রতিনিধির জন্য বরাদ্দ থাকে? চিকিৎসকেরা কি ওষুধ কোম্পানির প্রতিনিধি নাকি দালাল?’
ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা তুলে ধরে তিনি জানান, তার বাড়ির এক সহকারী রাজধানীর একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে গিয়ে মাত্র কিছু সাধারণ সমস্যা নিয়েও ১৪টি টেস্ট করতে বাধ্য হন। এতে অতিষ্ঠ হয়ে পরে সে ঢাকার বাইরে চিকিৎসা নেয়, যেখানে এত পরীক্ষা প্রয়োজন হয়নি।
এছাড়া হাসপাতালের চিকিৎসা সেবা নিয়েও অভিযোগ তোলেন আইন উপদেষ্টা। বলেন, ‘একজন নার্স যদি ১২ হাজার টাকা বেতন পায়, তবে সে কীভাবে মেজাজ ঠিক রেখে ভালো সেবা দেবে?’ এ সমস্যা সমাধানে হাসপাতাল মালিকদের কম মুনাফা করার আহ্বান জানান তিনি।
আরডি