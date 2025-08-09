এইমাত্র
    • আজ শনিবার, ১ ভাদ্র, ১৪৩২ | ১৬ আগস্ট, ২০২৫
    দেশজুড়ে

    জন্মাষ্টমীর ছুটিতে বেনাপোলে আমদানি-রপ্তানি বন্ধ

    মো. জামাল হোসেন, বেনাপোল (যশোর) প্রতিনিধি প্রকাশ: ১৬ আগস্ট ২০২৫, ০৪:০৮ পিএম
    জন্মাষ্টমী উপলক্ষে সরকারি ছুটি থাকায় বেনাপোল বন্দর দিয়ে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে আমদানি-রপ্তানিসহ কার্যক্রম বন্ধ রয়েছে। তবে এ পথে বাণিজ্যিক কার্যক্রম বন্ধ থাকলেও দু'দেশের মধ্যে পাসপোর্টধারী যাত্রী যাতায়াত স্বাভাবিক রয়েছে।

    আজ শনিবার (১৬ আগস্ট) জন্মাষ্টমী উপলক্ষ্যে বেনাপোল-পেট্রাপোল বন্দরে সকাল থেকে সারাদিন সব ধরনের বাণিজ্যিক কার্যক্রম বন্ধ থাকবে।

    এদিকে আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য বন্ধ থাকায় দুই দেশের বন্দর এলাকায় আটকা পড়েছে শত শত পণ্যবাহী ট্রাক। এসব পণ্যের মধ্যে বেশির ভাগ শিল্পকলকারখানার কাচামাল ও পচনশীল জাতীয় বিভিন্ন ধরনের খাদ্যদ্রব রয়েছে।

    বেনাপোল আমদানি-রপ্তানি সমিতির সহসভাপতি আমিনুল হক জানান, প্রতিদিন বেনাপোল বন্দরে প্রায় ৫০০ ট্রাক পণ্যের আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য হয়ে থাকে। বন্ধের কারণে দুই পারের বন্দরে পণ্য জটের আশঙ্কা রয়েছে।

    বেনাপোল স্থলবন্দরের পরিচালক শামিম হোসেন বলেন, ‘শনিবার সরকারি ছুটি থাকায় বেনাপোল-পেট্রাপোল বন্দর দিয়ে আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যসহ বন্দরের সব কার্যক্রম বন্ধ রয়েছে। রোববার সকাল থেকে আবারও দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু হবে।’

