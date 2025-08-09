এইমাত্র
  • উখিয়ায় বসতবাড়ি থেকে ১০ ফুট লম্বা বার্মিজ অজগর উদ্ধার
  • মেসির ভারত সফরের সূচি ও দিনক্ষণ চূড়ান্ত
  • বিজয়নগরের দুই গোষ্ঠীর সংঘর্ষ, আহত অর্ধশতাধিক
  • সিলেটে আরও আড়াই লাখ ঘনফুট সাদাপাথর উদ্ধার
  • বেনাপোলে নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের সাবেক নেতা গ্রেফতার
  • জন্মাষ্টমীর ছুটিতে বেনাপোলে আমদানি-রপ্তানি বন্ধ
  • মেহেরপুরে অস্ত্রসহ ১১ মামলার ওয়ারেন্টভুক্ত আসামি গ্রেপ্তার
  • অপ্রয়োজনীয় টেস্ট না দিতে চিকিৎসকদের প্রতি আহ্বান আসিফ নজরুলের
  • যশোরে ১ হাজার ২৯৩ স্কুলের ডিজিটাল হাজিরা মেশিন নষ্ট
  • নওগাঁয় আত্রাই নদীর বেড়িবাঁধ ভেঙ্গে লোকালয়ে ঢুকছে পানি
    • আজ শনিবার, ১ ভাদ্র, ১৪৩২ | ১৬ আগস্ট, ২০২৫
    সময়ের কণ্ঠস্বর - প্রজন্মের সংবাদ মাধ্যম
    দেশজুড়ে

    উখিয়ায় বসতবাড়ি থেকে ১০ ফুট লম্বা বার্মিজ অজগর উদ্ধার

    এম ফেরদৌস, উখিয়া (কক্সবাজার) প্রতিনিধি প্রকাশ: ১৬ আগস্ট ২০২৫, ০৪:৫৩ পিএম
    এম ফেরদৌস, উখিয়া (কক্সবাজার) প্রতিনিধি প্রকাশ: ১৬ আগস্ট ২০২৫, ০৪:৫৩ পিএম

    উখিয়ায় বসতবাড়ি থেকে ১০ ফুট লম্বা বার্মিজ অজগর উদ্ধার

    এম ফেরদৌস, উখিয়া (কক্সবাজার) প্রতিনিধি প্রকাশ: ১৬ আগস্ট ২০২৫, ০৪:৫৩ পিএম

    কক্সবাজারের উখিয়া রেঞ্জের দোছড়ি বনবিটের নাপিতপাড়া এলাকায় বসতবাড়ি থেকে একটি বিশাল বার্মিজ অজগর উদ্ধার করা হয়েছে।

    শনিবার (১৬ আগস্ট) সকালে নাপিতপাড়া গ্রামের আব্দুর রহিমের বাড়ি থেকে বনবিভাগের সদস্যরা স্থানীয়দের সহায়তায় অজগর সাপটি উদ্ধার করেন। উদ্ধার হওয়া সাপটির দৈর্ঘ্য প্রায় ১০ ফুট এবং ওজন আনুমানিক ২৫ কেজি।

    বনবিভাগ সূত্রে জানা গেছে, সাপটি বসতবাড়িতে ঢুকে পড়লে এলাকাবাসী আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। পরে বনকর্মীদের খবর দিলে তারা ঘটনাস্থলে গিয়ে নিরাপদে সাপটি উদ্ধার করেন।

    দোছড়ি বনবিট কর্মকর্তা ইমদাদুল হাসান রনি জানান, উদ্ধারকৃত বার্মিজ অজগরটিকে সংরক্ষিত বনের প্রাকৃতিক পরিবেশে অবমুক্ত করার প্রক্রিয়া চলছে।

    তিনি আরও বলেন, বনাঞ্চল ঘেঁষা এসব এলাকায় বন্যপ্রাণীর চলাচল স্বাভাবিক। বন্যপ্রাণী কাউকে ক্ষতি করতে আসে না, তাই ভীত না হয়ে বনবিভাগকে খবর দেওয়ার জন্য স্থানীয়দের প্রতি আহ্বান জানান তিনি।

    উখিয়া রেঞ্জের ভারপ্রাপ্ত রেঞ্জ কর্মকর্তা আব্দুল মান্নান বলেন, বন্যপ্রাণী রক্ষায় তারা সবসময় সজাগ রয়েছেন। বনের সৌন্দর্য আসলে বন্যপ্রাণীর মাধ্যমেই টিকে থাকে উল্লেখ করে তিনি জানান, এ জন্য বনকর্মীরা নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন।

    এআই

    ট্যাগ :

    উখিয়া বসতবাড়ি বার্মিজ অজগর উদ্ধার

    সম্পর্কিত:

    {{post.title}}

    সম্পর্কিত তথ্য খুঁজে পাওয়া যায়নি

    চলতি সপ্তাহে সর্বাধিক পঠিত

    সব খবর

    সর্বশেষ প্রকাশিত

    সব খবর

    Loading…