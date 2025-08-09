গাঁজার আসরে হাতেনাতে ধরা ঢাবির চার শিক্ষার্থী

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) শেখ মুজিবুর রহমান হলে মাদকসেবনরত অবস্থায় বিশ্ববিদ্যালয়ের কবি জসীম উদ্দিন হল ও মুক্তিযোদ্ধা জিয়াউর রহমান হলের চার শিক্ষার্থীকে আটক করা হয়েছে।
শনিবার (১৬ আগস্ট) বিকেলে মুজিব হলের পুরাতন ভবনের ১০৩ নাম্বার কক্ষে এ ঘটনা ঘটে। তাৎক্ষণিক আটকদের নাম-পরিচয় জানা যায়নি।
বিষয়টি নিশ্চিত করে হলের প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান বলেন, 'তারা অন্য হল থেকে এই হলে তাদের এক বন্ধুর কক্ষে আসে। সেখানে তারা গাঁজা খাচ্ছিলেন' এরকম অভিযোগ পাশের রুমগুলো থেকে শিক্ষার্থীরা জানান। পরবর্তীতে সেখানে দুইজন আবাসিক শিক্ষক যান। ঘটনার তাদের সংশ্লিষ্টতা পাওয়ায় তাদের চারজনকে প্রক্টরিয়াল টিমের হাতে তুলে দেয়া হয়।
তিনি আরও বলেন, 'তারা তাদের যে বন্ধুর রুমে বসেছিল সে নাকি এই বিষয়ে কিছু জানে না।' আটক চারজনই বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী।
এনআই