    • আজ রবিবার, ১ ভাদ্র, ১৪৩২ | ১৭ আগস্ট, ২০২৫
    দেশজুড়ে

    স্ত্রীকে তালাকের পর সন্তানকে নিয়ে দুধ দিয়ে গোসল স্বামীর

    সময়ের কণ্ঠস্বর ডেস্ক প্রকাশ: ১৬ আগস্ট ২০২৫, ১১:০৯ পিএম
    গোপালগঞ্জের মুকসুদপুরে স্ত্রীর সঙ্গে আনুষ্ঠানিক বিবাহ বিচ্ছেদের পর স্বামী ও সন্তান দুধ দিয়ে গোসল করেছেন। শনিবার (১৬ আগস্ট) সকাল সাড়ে ৯টার দিকে মুকসুদপুর উপজেলার বাটিকামারী গ্রামের খোন্দকারপাড়া দরগার শরীফের সামনে এই ঘটনা ঘটে। এতে এলাকায় কৌতূহল ও চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে।

    স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, মুকসুদপুর উপজেলার বিল্লাল শেখের ছেলে সাইফুল শেখ (৩০) ২০১৪ সালের অক্টোবরে ফরিদপুর জেলার ভাঙা উপজেলার ছোট মুচকুন্নি গ্রামের আদম আলীর মেয়ে রোজিনা বেগমকে (২৭) সামাজিকভাবে বিয়ে করেন। তাদের সংসারে মিনহাজ শেখ (১০) নামে এক পুত্রসন্তান রয়েছে।

    দাম্পত্য জীবনে দীর্ঘদিন ধরে নানা বিষয়ে দ্বন্দ্ব চলছিল। একপর্যায়ে গত ১৯ জুলাই রোজিনা বেগম স্বামীসহ শ্বশুরবাড়ির আরও কয়েকজন সদস্যের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের করেন।

    এর ধারাবাহিকতায় ১৫ আগস্ট (শুক্রবার) বিকেলে মুকসুদপুর থানার সামনে টেংরাখোলা বাজারের এক হোটেলে স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে দেনমোহর ৫ লাখ ৫০ হাজার টাকা পরিশোধ করে তাদের মধ্যে তালাক সম্পন্ন হয়।

    পরে শনিবার সকালে সাইফুল শেখ ও তার ছেলে মিনহাজ শেখ দরগার শরীফের সামনে প্রকাশ্যে দুধ দিয়ে গোসল করেন। সাইফুল বলেন, 'দীর্ঘ দিনের দাম্পত্য কলহের অবসান হওয়ায় আমি ও আমার ছেলে দুধ দিয়ে গোসল করেছি।'

    মুকসুদপুর থানার এসআই আবুল কালাম আজাদ বলেন, 'উভয় পক্ষ আমার কাছে একটি আপোষনামা জমা দিয়েছেন। তালাকের পরদিন সকালে দুধ দিয়ে গোসলের ঘটনা ঘটেছে, যা এলাকায় আলোচনা তৈরি করেছে।'

    এনআই

    স্ত্রীকে তালাক সন্তানকে নিয়ে দুধ দিয়ে গোসল স্বামীর

