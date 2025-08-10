এইমাত্র
    টিভিতে আজকের খেলা (১৭ আগস্ট)

    স্পোর্টস ডেস্ক প্রকাশ: ১৭ আগস্ট ২০২৫, ০৭:৩১ এএম
    টিভিতে আজকের খেলা (১৭ আগস্ট)

    ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে আজ আর্সেনেলের মুখোমুখি হবে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড। সন্ধ্যায় চেলসির প্রতিপক্ষ ক্রিস্টাল প্যালেস।

    টপ এন্ড টি-টোয়েন্টি

    শিকাগো-অ্যাডিলেড

    সকাল ৭-৩০ মি., টি স্পোর্টস

    নর্দার্ন-হোবার্ট

    বেলা ১১-৩০ মি., টি স্পোর্টস

    বাংলাদেশ ‘এ’-স্কর্চার্স

    বেলা ৩-৩০ মি., টি স্পোর্টস

    ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ

    চেলসি-প্যালেস

    সন্ধ্যা ৭টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

    নটিংহাম-ব্রেন্টফোর্ড

    সন্ধ্যা ৭টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২

    ম্যান ইউনাইটেড-আর্সেনাল

    রাত ৯-৩০ মি., স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

    লা লিগা

    বিলবাও-সেভিয়া

    রাত ১১-৩০ মি., বিগিন অ্যাপ/ওয়েবসাইট

    এসপানিওল-আতলেতিকো

    রাত ১-৩০ মি., বিগিন অ্যাপ/ওয়েবসাইট

    দ্য হানড্রেড (পুরুষ)

    ম্যানচেস্টার-নর্দার্ন

    সন্ধ্যা ৭-৩০ মি., সনি স্পোর্টস ১

    বার্মিংহাম-লন্ডন স্পিরিট

    রাত ১১টা, সনি স্পোর্টস ১

    সিপিএল

    সেন্ট কিটস-ত্রিনবাগো

    রাত ৯টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২

    অ্যান্টিগা-সেন্ট লুসিয়া

    আগামীকাল ভোর ৫টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২

    টেনিস

    সিনসিনাটি ওপেন

    রাত ১টা, সনি স্পোর্টস ২

