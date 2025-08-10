গাজার বাসিন্দাদের ভিসা স্থগিত করল যুক্তরাষ্ট্র

যুক্তরাষ্ট্র গাজার নাগরিকদের জন্য সব ধরনের ভিজিটর ভিসা স্থগিত করেছে। শনিবার (১৬ আগস্ট) স্টেট ডিপার্টমেন্ট জানায়, সাম্প্রতিক কিছু আবেদন প্রক্রিয়া নিয়ে ক্ষোভ ও বিতর্কের প্রেক্ষাপটে এই সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে এবং এখন থেকে “সম্পূর্ণ ও সূক্ষ্ম পর্যালোচনা” করা হবে। খবর আল জাজিরা।
ঘটনার সূত্রপাত শুক্রবার, যখন ট্রাম্পপন্থি ডানপন্থি কর্মী লরা লুমার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে লেখেন, গাজার শরণার্থী পরিচয়ে কয়েকজন ফিলিস্তিনি এ মাসে সান ফ্রান্সিসকো ও হিউস্টন হয়ে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করেছেন। তিনি পরে মিসৌরিতেও নতুন আগমনের অভিযোগ তোলেন এবং দাবি করেন, কয়েকজন মার্কিন সিনেটর ও কংগ্রেস সদস্য তাকে ক্ষোভের বার্তা পাঠিয়েছেন।
টেক্সাসের রিপাবলিকান কংগ্রেসম্যান চিপ জানান, তিনি বিষয়টি নিয়ে অনুসন্ধান করবেন। ফ্লোরিডার র্যান্ডি ফাইন এই প্রবেশকে “জাতীয় নিরাপত্তার ঝুঁকি” বলে আখ্যা দেন।
শনিবার স্টেট ডিপার্টমেন্ট ঘোষণা দেয়, “গাজা থেকে আসা ব্যক্তিদের ভিসা প্রদান প্রক্রিয়া” স্থগিত করা হচ্ছে যতক্ষণ না সাম্প্রতিক “কিছু সীমিত মেডিকেল-মানবিক ভিসার আবেদন” সংক্রান্ত তদন্ত শেষ হচ্ছে। তবে কতজন ভিসাধারী যুক্তরাষ্ট্রে এসেছেন, তা প্রকাশ করা হয়নি।
রয়টার্সের তথ্য অনুযায়ী, চলতি বছরের মে মাসে ফিলিস্তিনি অথরিটি ট্রাভেল ডকুমেন্টধারীদের ৬৪০টি মার্কিন ভিসা দেয়া হয়েছিল। এর মধ্যে বি১/বি২ ক্যাটাগরির ভিসা থাকায় অনেক ফিলিস্তিনি যুক্তরাষ্ট্রে চিকিৎসা নিতে পারতেন।
লরা লুমার সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়ে বলেন, “ট্রাম্প প্রশাসনের কাছ থেকে কত দ্রুত ফল পাওয়া যায়, তা বিস্ময়কর।” তবে তিনি আবারও লেখেন, দেশে “অনুপ্রবেশের সঙ্কট” আরও বেশি করে তুলে ধরা দরকার।
এই সিদ্ধান্ত এসেছে এমন সময়ে যখন ইসরায়েল গাজায় হামলা আরও তীব্র করেছে। স্থানীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী, ২২ মাসে গাজায় নিহতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে অন্তত ৬১ হাজার ৮২৭ জনে। জাতিসংঘ সতর্ক করেছে, খাদ্য সংকট, অপুষ্টি ও রোগব্যাধির কারণে দুর্ভিক্ষজনিত মৃত্যু বেড়ে চলেছে।
এদিকে ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু গাজা শহর দখলের চেষ্টা চালাচ্ছেন, যার অংশ হিসেবে লক্ষাধিক ফিলিস্তিনিকে জোর করে তথাকথিত ‘কনসেন্ট্রেশন জোনে’ সরে যেতে বাধ্য করা হয়েছে।
এবি