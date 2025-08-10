এইমাত্র
  • বাবার অস্ত্রের আঘাতে প্রাণ গেল ছেলের
  • যেসব এলাকায় ১১ ঘণ্টা গ্যাস থাকবে না আজ
  • নড়াইলে নবগঙ্গা নদী থেকে অজ্ঞাত নারীর ভাসমান মরদেহ উদ্ধার
  • বিদেশে বাংলাদেশের সব মিশন থেকে রাষ্ট্রপতির ছবি সরানোর নির্দেশ
  • চাঁদপুরে জাহাজ থেকে চিনি পাচারের চেষ্টা, গ্রেফতার ৮
  • চকরিয়ায় ডাকাতদের গুলিতে নিহত ১
  • ইনজুরি থেকে ফিরেই গোল-অ্যাসিস্টে মায়ামিকে জেতালেন মেসি
  • ঘণ্টায় ২৬০ কিলোমিটার বেগে ধেয়ে আসছে হ্যারিকেন অ্যারিন
  • ইসরায়েলজুড়ে হাজার হাজার মানুষের বিক্ষোভ, চাপের মুখে নেতানিয়াহু
  • গাজার বাসিন্দাদের ভিসা স্থগিত করল যুক্তরাষ্ট্র
    • আজ রবিবার, ২ ভাদ্র, ১৪৩২ | ১৭ আগস্ট, ২০২৫
    সময়ের কণ্ঠস্বর - প্রজন্মের সংবাদ মাধ্যম
    দেশজুড়ে

    চকরিয়ায় ডাকাতদের গুলিতে নিহত ১

    মোহাম্মদ রিদুয়ান হাফিজ, চকরিয়া (কক্সবাজার) প্রতিনিধি প্রকাশ: ১৭ আগস্ট ২০২৫, ১০:৩১ এএম
    মোহাম্মদ রিদুয়ান হাফিজ, চকরিয়া (কক্সবাজার) প্রতিনিধি প্রকাশ: ১৭ আগস্ট ২০২৫, ১০:৩১ এএম

    চকরিয়ায় ডাকাতদের গুলিতে নিহত ১

    মোহাম্মদ রিদুয়ান হাফিজ, চকরিয়া (কক্সবাজার) প্রতিনিধি প্রকাশ: ১৭ আগস্ট ২০২৫, ১০:৩১ এএম
    ফাইল ছবি

    কক্সবাজারের চকরিয়া উপজেলার চিরিংগা ইউনিয়নের সওদাগর ঘোনা রাবার ড্যামের পাশে রামপুর আবাসিক প্রকল্প এলাকায় ডাকাতদের গুলাগুলিতে শেকাব উদ্দিন (৪০) নামে একজন গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হয়েছেন।

    রবিবার (১৭ আগস্ট) রাত ১২টা ১৫ মিনিটের সময় এ ঘটনা ঘটে।

    স্থানীয়রা জানান, মাছের ঘেরে গোলাগুলির শব্দ শোনা যায়। ফলে আমরা মাছের ঘেরে গিয়ে দেখি শেকাব উদ্দিন নামে এক ব্যক্তি গুলিবিদ্ধ অবস্থায় মাটিতে পড়ে রয়েছেন। আমরা তাড়াতাড়ি তাকে উদ্ধার করে চকরিয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

    নিহতের ভাই বলেন, 'আমার ভাইকে মাছের প্রজেক্টের বিরোধ নিয়ে মারা হয়েছে। যারা গুলি করে আমার ভাইকে মারছে, আমি তাদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তি দাবি করি। তারা আজকে আমার ভাইকে হত্যা করে আমার ভাইয়ের দুইটি সন্তানকে এতিম করেছে।'

    নিহত শেকাব উদ্দিন চকরিয়া উপজেলার শাহারবিল ইউনিয়নের রামপুর বক্সিপাড়া এলাকার মনজুর আলম প্রকাশ মনজুর বলির ছেলে। তিনি দুই সন্তানের জনক।

    চকরিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মোহাম্মদ শফিকুল ইসলাম বলেন, 'খবর পাওয়ার সাথে সাথে চকরিয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। পুলিশ মরদেহের সুরতহাল রিপোর্ট তৈরি করছে। নিহতের লাশ ময়নাতদন্তের জন্য কক্সবাজার সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। হত্যাকারীদের গ্রেফতারের জন্য পুলিশ কাজ করে যাচ্ছে।'

    এআই

    ট্যাগ :

    চকরিয়া ডাকাত গুলি নিহত

    সম্পর্কিত:

    {{post.title}}

    সম্পর্কিত তথ্য খুঁজে পাওয়া যায়নি

    চলতি সপ্তাহে সর্বাধিক পঠিত

    সব খবর

    সর্বশেষ প্রকাশিত

    সব খবর

    Loading…