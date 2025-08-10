নড়াইলে নবগঙ্গা নদী থেকে অজ্ঞাত নারীর ভাসমান মরদেহ উদ্ধার

নড়াইলের কালিয়া উপজেলায় নবগঙ্গা নদী থেকে অজ্ঞাত পরিচয় এক নারীর ভাসমান মরদেহ উদ্ধার করেছে নৌপুলিশ।
শনিবার (১৬ আগস্ট) রাতে উপজেলার বাকা হাড়িডাঙ্গা খেয়াঘাট এলাকা থেকে মরদেহ উদ্ধার করা হয়।
পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, শনিবার রাতে উপজেলার বাকা হাড়িভাঙ্গা খেয়াঘাটে নবগঙ্গা নদীতে মরদেহ ভাসতে দেখে বড়দিয়া নৌপুলিশকে খবর দেয় স্থানীয়রা। পরে নৌপুলিশের একটি দল ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহ উদ্ধার করে। পরে সুরতহাল শেষে ময়নাতদন্তের জন্য নড়াইল সদর হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়।
অজ্ঞাত নারীর বয়স আনুমানিক ৩৫ থেকে ৪০ বছর হবে। উচ্চতা আনুমানিক ৫ ফুট। গোলগাল চেহারার, পোশাক দেখে ধারণা করা হচ্ছে সম্ভ্রান্ত কোনো পরিবারের মেয়ে। পরিচয় শনাক্তের জন্য যশোর পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন (পিবিআই) এর একটি দল নমুনা সংগ্রহ করেছে।
বড়দিয়া নৌপুলিশ ফাঁড়ির উপ-পরিদর্শক (এসআই) মো. অহিদুর রহমান বলেন, ‘প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে আনুমানিক ২ থেকে ৩ দিনের মধ্যে নারীর মৃত্যু হয়েছে। দীর্ঘ সময় ধরেই মরদেহ পানিতে ছিল। তার গলায় একটি কালো দাগ রয়েছে। এটি হত্যা নাকি কোনো দুর্ঘটনায় তার মৃত্যু হয়েছে, তা ময়নাতদন্তের রিপোর্ট পেলেই জানা যাবে।’
এআই