চট্টগ্রামে পুলিশের উপর হামলার নেপথ্য নায়ক শাকিল গ্রেপ্তার

চট্টগ্রামে দায়িত্বরত পুলিশ বাহিনীর উপর প্রকাশ্য সন্ত্রাসী হামলার ঘটনায় আলোচিত যুবক শাকিল (২৫) অবশেষে পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হয়েছে।
শনিবার (২৬ আগস্ট) রাত ১১টার দিকে চট্টগ্রামের চন্দনাইশ উপজেলার একটি গ্রামীণ এলাকা থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। গ্রেপ্তারের পরপরই আইনশৃঙ্খলা বাহিনী তাকে নিয়ে নগরীর বন্দর থানাধীন খালপাড় এলাকায় অভিযান চালিয়ে উদ্ধার করে হামলায় ব্যবহৃত ভয়াবহ ধারালো অস্ত্র।
বন্দর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আফতাব উদ্দিন সময়ের কন্ঠস্বর-কে বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, ‘পুলিশের কর্তব্য কাজে বাধা দেওয়া এবং জীবননাশের উদ্দেশ্যে আঘাত করার ঘটনায় প্রধান আসামি শাকিলকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। বর্তমানে তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।’
তিনি আরও বলেন, অপরাধী যতই শক্তিশালী হোক না কেন, কোনোদিনই আইনের হাত থেকে পার পাবে না। অপরাধীকে অপরাধের শাস্তি নিশ্চিত করার জন্য এবং জনগণের নিরাপত্তার জন্য আমরা আইনশৃঙ্খলা বাহিনী সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি।
গত সোমবার (১১ আগস্ট) রাতে চট্টগ্রাম নগরীর বন্দর থানাধীন সল্টগোলা ক্রসিং ঈশান মিস্ত্রি ঘাট খালপাড় এলাকায় হঠাৎ করেই আওয়ামী লীগ, যুবলীগ ও ছাত্রলীগের একটি অংশ ঝটিকা মিছিল বের করে। রাজনৈতিক মিছিলের খবর পেয়ে বন্দর থানা পুলিশের একটি দল ঘটনাস্থলে পৌঁছায়।
কিন্তু পুলিশ সদস্যদের উপস্থিতি টের পেয়ে ১০–১২ জন যুবক হঠাৎ করেই তাদের উপর ধাওয়া চালায়। অধিকাংশ পুলিশ সদস্য কৌশলে নিরাপদ স্থানে চলে যেতে পারলেও এসআই আবু সাঈদ রানা দুর্ভাগ্যক্রমে মাটিতে পড়ে যান। তখনই কয়েকজন হামলাকারী তাকে লক্ষ্য করে ধারালো অস্ত্র দিয়ে মাথা, গলা, হাত ও পেটে উপর্যুপরি আঘাত করতে থাকে। রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে লুটিয়ে পড়া এসআই রানাকে সহকর্মীরা গুরুতর আহত অবস্থায় উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করেন।
এই নৃশংস হামলার ঘটনাটি পুরো চট্টগ্রামে তীব্র আলোড়ন সৃষ্টি করে। শুধু পুলিশ বাহিনী নয়, সাধারণ মানুষও এ ঘটনায় আতঙ্কিত হয়ে পড়ে।
ভয়াবহ এ হামলার পর বন্দর থানা পুলিশ বাদী হয়ে অস্ত্র আইন এবং সন্ত্রাস দমন আইনে পৃথক দুটি মামলা দায়ের করে। মামলার পরপরই আইনশৃঙ্খলা বাহিনী সর্বাত্মক অভিযান শুরু করে। ইতোমধ্যে এই মামলায় বন্দর থানা পুলিশ মোট ৩১ জন আসামিকে গ্রেপ্তারের তথ্য দিয়েছে।
তদন্ত সূত্র জানায়, হামলার প্রধান পরিকল্পনাকারী ও সরাসরি হামলাকারী হিসেবে শাকিলকে চিহ্নিত করা হয়। এরপর থেকে সে পালিয়ে বিভিন্ন স্থানে লুকিয়ে থাকে। কখনো চট্টগ্রামের গ্রামাঞ্চল, আবার কখনো শহরের বস্তি এলাকায় গা ঢাকা দিয়ে থাকলেও শেষ পর্যন্ত পুলিশের গোয়েন্দা নজরদারি থেকে রক্ষা পায়নি সে। অবশেষে শনিবার রাতে বিশেষ অভিযানে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়।
চট্টগ্রামের আইনজীবী সমাজ, নাগরিক কমিটি, শিক্ষক ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনের প্রতিনিধিরা একযোগে বলছেন– পুলিশের উপর প্রকাশ্য হামলা কেবল একজন কর্মকর্তাকে হত্যাচেষ্টাই নয়, এটি রাষ্ট্রীয় আইনের প্রতি সরাসরি চ্যালেঞ্জ। সাবেক একজন বিচারপতি নাম প্রকাশ না করার শর্তে মন্তব্য করেন, ‘পুলিশ সদস্যদের উপর হামলা মানে দেশের আইনের শাসনকেই আঘাত করা। এ ঘটনায় জড়িতদের দ্রুততম সময়ে বিচারের মুখোমুখি করতে হবে।’
সাধারণ মানুষও বলছেন, যদি এ হামলাকারীরা উদাহরণস্বরূপ শাস্তি না পায়, তবে ভবিষ্যতে এ ধরনের দুঃসাহসী হামলা বাড়বে।
চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশের এক ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা জানান, এ ঘটনায় পুলিশ বাহিনীর মনোবলে কোনো প্রভাব পড়েনি। বরং হামলার পর থেকেই পুলিশের সদস্যরা আরও সতর্ক ও দৃঢ়ভাবে দায়িত্ব পালন করছেন। তিনি বলেন, ‘আমরা আমাদের সহকর্মী এসআই আবু সাঈদ রানার জন্য ন্যায়বিচার চাই। কোনো অপরাধীই আইনের ঊর্ধ্বে নয়–এটাই এ মামলার মাধ্যমে প্রমাণ হবে।’
এইচএ