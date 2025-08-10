এইমাত্র
    • আজ রবিবার, ২ ভাদ্র, ১৪৩২ | ১৭ আগস্ট, ২০২৫
    দেশজুড়ে

    পাকুন্দিয়ায় অটোরিকশা ছিনতাইয়ে চালকের মৃত্যু, গ্রেপ্তার ২

    সাব্বির হোসেন, কিশোরগঞ্জ প্রতিনিধি প্রকাশ: ১৭ আগস্ট ২০২৫, ০১:৪৩ পিএম
    কিশোরগঞ্জের পাকুন্দিয়ায় চালককে অজ্ঞান করে ব্যাটারিচালিত অটোরিকশা ছিনতাইয়ের পর চালকের মৃত্যু হয়েছে। এ ঘটনায় ২ জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

    আজ রবিবার (১৭ আগস্ট) রাত ৪টার দিকে কিশোরগঞ্জ জেলা শহরের উজানভাটি আবাসিক হোটেলে অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

    নিহত মো. সুলতান (৬২) পাকুন্দিয়া উপজেলার পাটুয়াভাঙ্গা ইউনিয়নের বাঘপাড়া গ্রামে বাসিন্দা। তিনি অটোরিকশা চালিয়ে জীবিকা নির্বাহ করতেন।

    গ্রেপ্তারকৃতরা হলেন- গোপালগঞ্জের গোপিনাথপুর এলাকার মৃত জসিম উদ্দিনের ছেলে হিরু শেখ (৪৫) এবং কিশোরগঞ্জ সদর উপজেলার আমাটি শিবপুর গ্রামের মৃত আফাজ উদ্দিনের ছেলে বিপ্লব (৪৫)।

    পুলিশ জানায়, গত ৩ আগস্ট সন্ধ্যায় অটোরিকশা নিয়ে বাড়ি থেকে বের হন। পরবর্তীতে অজ্ঞাতনামা কয়েকজন নেষাবিষ জাতীয় কিছু খাইয়ে অচেতন করে তাকে পাকুন্দিয়া উপজেলার জামে মসজিদে ফেলে অটোরিকশা নিয়ে পালিয়ে যায়। পরে স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে প্রথমে পাকুন্দিয়া স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান এবং পরে কিশোরগঞ্জ জেনারেল হাসপাতালে রেফার্ড করেন। পরদিন তার অবস্থা অবনতি হলে উন্নত চিকিৎসার জন্য ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজে নেয়ার পথে তার মৃত্যু হয়।

    এ ঘটনায় নিহতের স্ত্রী মোছাঃ মিনা আক্তার বাদী হয়ে ৮ আগস্ট পাকুন্দিয়া থানায় মামলা দায়ের করেন। এরপর বিভিন্ন সিসিটিভি ফুটেজ দেখে আসামিদের শনাক্ত করে পুলিশ। পরবর্তীতে তথ্য প্রযুক্তির সহায়তায় কিশোরগঞ্জ শহরের উজানভাটি আবাসিক হোটেলে অভিযান পরিচালনা করে দুই আসামিকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

    পাকুন্দিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাখাওয়াত হোসেন বলেন, গ্রেফতারকৃত আসামিদের কাছ থেকে অটোরিকশা বিক্রয়ের নগদ ১৮ হাজার টাকা এবং চোরাই কাজে ব্যবহৃত দুইটি মোটরসাইকেল উদ্ধার করা হয়েছে। ঘটনায় জড়িত অন্যান্য আসামিদের গ্রেফতার এবং চোরাই অটোরিকশা উদ্ধারের জন্য পুলিশি অভিযান পরিচালনা অব্যাহত আছে।

