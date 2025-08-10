এইমাত্র
  • ছেলের জন্য ভাত নিয়ে মাদরাসায় যাওয়ার পথে বাসচাপায় বাবার মৃত্যু
  • বেনাপোলে ইমিগ্রেশন ফরম জালকারি চক্রের ৪ সদস্যকে আটক
  • চুয়াডাঙ্গায় ৫২টি গাঁজা গাছসহ চাষি আটক
  • ধামইরহাটে টাপেন্টাডলসহ নারী গ্রেফতার
  • উপদেষ্টার পরামর্শেই নির্বাচনের প্রস্তুতি শুরু করেছিলাম: ফারুক আহমেদ
  • বাউফলে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে যাত্রীবাহী বাস পুকুরে, আহত ১০
  • এশিয়া কাপের জন্য পাকিস্তানের দল ঘোষণা, বাদ পড়লেন বাবর-রিজওয়ান
  • নতুন মৌসুমে নতুন অস্ত্র নিয়ে ম্যানসিটির দুর্দান্ত শুরু
  • রাফিনিয়া-ইয়ামাল ঝলকে মায়োর্কাকে উড়িয়ে বার্সার উড়ন্ত শুরু
  • সাবেক প্রধান বিচারপতি খায়রুল হকের মামলা বাতিল-জামিন শুনানি ২৬ অক্টোবর
    • আজ রবিবার, ২ ভাদ্র, ১৪৩২ | ১৭ আগস্ট, ২০২৫
    সময়ের কণ্ঠস্বর - প্রজন্মের সংবাদ মাধ্যম
    খেলা

    এশিয়া কাপের জন্য পাকিস্তানের দল ঘোষণা, বাদ পড়লেন বাবর-রিজওয়ান

    স্পোর্টস ডেস্ক প্রকাশ: ১৭ আগস্ট ২০২৫, ০২:৪৫ পিএম
    স্পোর্টস ডেস্ক প্রকাশ: ১৭ আগস্ট ২০২৫, ০২:৪৫ পিএম

    এশিয়া কাপের জন্য পাকিস্তানের দল ঘোষণা, বাদ পড়লেন বাবর-রিজওয়ান

    স্পোর্টস ডেস্ক প্রকাশ: ১৭ আগস্ট ২০২৫, ০২:৪৫ পিএম
    পাকিস্তান ক্রিকেট দল ।। ছবি: সংগৃহীত

    আসন্ন ত্রিদেশীয় সিরিজ ও এশিয়া কাপের জন্য দল ঘোষণা করেছে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)। রোববার (১৭ আগস্ট) ১৭ সদস্যের এ দল ঘোষণা করা হয়।

    স্বাভাবিকভাবেই এই দলের নেতৃত্বে থাকছেন সালমান আলী আঘা। তবে এই স্কোয়াডে জায়গা হয়নি দুই অভিজ্ঞ ক্রিকেটার বাবর আজম ও মোহাম্মদ রিজওয়ানের। এছাড়া দলে জায়গা হারিয়েছেন পেসার শাহিন শাহ আফ্রিদি।

    ঘোষিত এই দল নিয়েই সংযুক্ত আরব আমিরাতে ত্রিদেশীয় সিরিজে অংশ নেবে পাকিস্তান। যেখানে স্বাগতিক আরব আমিরাত ও আফগানিস্তানের বিপক্ষে খেলবে তারা। শারজায় আগামী ২৯ আগস্ট শুরু হয়ে ৭ সেপ্টেম্বর শেষ হবে এই সিরিজ।

    এরপর ৯ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হবে এশিয়া কাপ, চলবে ২৮ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। এবারের আসরে ‘এ’ গ্রুপে খেলবে পাকিস্তান। তাদের গ্রুপে রয়েছে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ভারত, ওমান ও স্বাগতিক সংযুক্ত আরব আমিরাত। ম্যাচগুলো অনুষ্ঠিত হবে আবুধাবি ও দুবাইয়ে।

    পাকিস্তান দল

    সালমান আগা (অধিনায়ক), আবরার আহমেদ, ফাহিম আশরাফ, ফখর জামান, হারিস রউফ, হাসান আলী, হাসান নেওয়াজ, হুসেইন তালাত, খুশদিল শাহ, মোহাম্মদ হারিস (উইকেটকিপার), মোহাম্মদ নওয়াজ, মোহাম্মদ ওয়াসিম জুনিয়র, সাহিবজাদা ফারহান, সাইম আইয়ুব, সালমান মির্জা, শাহিন শাহ আফ্রিদি ও সুফিয়ান মুকিম।

    আরডি

    ট্যাগ :

    পাকিস্তান ক্রিকেট এশিয়া কাপ বাবর আজম

    সম্পর্কিত:

    {{post.title}}

    সম্পর্কিত তথ্য খুঁজে পাওয়া যায়নি

    চলতি সপ্তাহে সর্বাধিক পঠিত

    সব খবর

    সর্বশেষ প্রকাশিত

    সব খবর

    Loading…