দেশের প্রায় পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে এখনো চলে আসছে র্যাগিংয়ের মতো অমানবিক প্রথা। আড়ালে একে কখনো পরিচয়পর্ব, কখনো ম্যানার শেখানো বলা হলেও বাস্তবে এটি নবীন শিক্ষার্থীদের মানসিক ও শারীরিক নির্যাতনের মাধ্যমেই প্রকাশ পায়। এতে শিক্ষাঙ্গনের পরিবেশ ভীতিকর হয়ে ওঠে, নষ্ট হয় শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য। অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীরা মানসিক ভারসাম্য হারায়, হতাশায় ভোগে, এমনকি আত্মহত্যার মতো চরম পরিণতিতেও পৌঁছায়। অথচ বিশ্ববিদ্যালয় হওয়ার কথা ছিল জ্ঞানচর্চা, সৌহার্দ্য ও মানবিকতার পাঠস্থান।
এই অমানবিক র্যাগিং সংস্কৃতির বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছেন জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। তাদের মতে, বিশ্ববিদ্যালয়কে হতে হবে ভয়মুক্ত, বন্ধুত্ব, সম্মান আর সহযোগিতার পাঠশালা।
নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়ের মার্কেটিং বিভাগের ২০২৩-২৪ সেশনের শিক্ষার্থী আবির হাসান বলেন, ‘র্যাগিং একটি সামাজিক ব্যাধি। যা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের নবাগত শিক্ষার্থীদের উপর মানসিক ও শারীরিক নির্যাতনের এবং হয়রানির মাধ্যমে ঘটে থাকে। এটি শিক্ষার পরিবেশকে নষ্ট করে, ভীতিকর ও অপমানজনক পরিস্থিতি সৃষ্টি করে। অনেক সময় র্যাগিংয়ের ফলে ছাত্রছাত্রীদের মানসিক ভারসাম্য নষ্ট হয়, এমনকি আত্মহত্যার ঘটনাও ঘটে।’
তিনি আরো বলেন, ‘প্রকৃত শিক্ষা কখনো কারও আত্মসম্মান হরণ করে না, বরং সহযোগিতা, ভালোবাসা ও সম্মানের শিক্ষা দেয়। তাই র্যাগিংয়ের মতো ঘৃণ্য কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, প্রশাসন এবং সমাজকে একযোগে রুখে দাঁড়াতে হবে।’
তার মতে, শিক্ষার্থীদের মধ্যে সচেতনতা বাড়ানো, কঠোর আইন প্রয়োগ এবং দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করা জরুরি। ‘সবাইকে মনে রাখতে হবে, র্যাগিং নয়, বন্ধুত্বই হোক সম্পর্কের ভিত্তি।’
পপুলেশন সায়েন্স বিভাগের ২০২৩-২৪ সেশনের শিক্ষার্থী মো. ইমাম গাজ্জালী খান বলেন, ‘বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের সূচনা হওয়া উচিত উৎসাহ ও সম্ভাবনায় ভরা, আতঙ্ক ও অপমানে নয়। দুর্ভাগ্যবশত, র্যাগিং নামক বিষবৃক্ষ অনেক ক্যাম্পাসে এই সুন্দর সময়টিকে কলুষিত করে। এটি শারীরিক-মানসিক নির্যাতন, অপমান ও চরম মানসিক আঘাতের জন্ম দেয়, যা ভবিষ্যতের উজ্জ্বল মেধাদের ভীত, আত্মবিশ্বাসহীন ও মনোবলে ভাঙন ধরায়।’
তিনি আরো বলেন, ‘র্যাগিংয়ের নামে যে “সংস্কৃতি” গড়ে ওঠে, তা প্রকৃতপক্ষে ভয়ভিত্তিক সম্পর্কের ভীত, যা সামাজিক সম্প্রীতি ও সৃজনশীলতাকে ধ্বংস করে।’
তার মতে, এর পরিবর্তে গড়ে তুলতে হবে সুস্থ, ইতিবাচক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক ক্যাম্পাস সংস্কৃতি। সিনিয়র-জুনিয়রের মধ্যে সম্পর্ক হোক পারস্পরিক শ্রদ্ধা, সহযোগিতা ও বন্ধুত্বের বন্ধনে। ‘পরিচিতির মাধ্যম হোক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, বিতর্ক, ক্রীড়া, স্বেচ্ছাসেবা বা একাডেমিক আলোচনা।’
ফোকলোর বিভাগের ২০২৩-২৪ সেশনের শিক্ষার্থী মুসতারিন রহমান স্নিগ্ধা বলেন, ‘বিশ্ববিদ্যালয় জীবন নতুন স্বপ্ন, নতুন মানুষের সঙ্গে পরিচয়ের এক অনন্য যাত্রা। কিন্তু র্যাগিং নামের অমানবিক প্রথা এই সুন্দর যাত্রার শুরুতেই ভয় আর অস্বস্তি ঢুকিয়ে দেয়। কারও ব্যক্তিত্ব ভেঙে দেওয়া, অপমান করা কিংবা জোর করে কিছু করানো কখনোই মজা নয়, এটি মানসিক নির্যাতন।’
তিনি আরো বলেন, ‘নতুনদের স্বাগত জানানোর সঠিক পথ হলো সৌহার্দ্য, সম্মান ও বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দেওয়া। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, খেলাধুলা, আলোচনাসভা কিংবা সহপাঠে সহযোগিতার মাধ্যমে পরিচিত হওয়া যায় অনেক ভালোভাবে।’
তার মতে, সুস্থ সংস্কৃতিই পারে সম্পর্ককে দৃঢ়, পরিবেশকে আনন্দময় আর বিশ্ববিদ্যালয়কে নিরাপদ করে তুলতে।
অর্থনীতি বিভাগের ২০২৩-২৪ সেশনের শিক্ষার্থী সুজানা ইতি উদ্বৃত্ত করেন, ‘রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, শিক্ষা হচ্ছে অবয়ব, আর তার লাবণ্য হচ্ছে সংস্কৃতি। তাই মানুষ যতবেশি শিক্ষিত, ততবেশি সংস্কৃতিবান। এজন্যই বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো একটি উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এমন মানুষের সংখ্যাই বেশি হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু র্যাগিং সেই সূচনাকে কলুষিত করে দেয়।’
তিনি আরো বলেন, ‘আমাদের দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে সাধারণত র্যাগিং চালু আছে প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থীদের উপর মানসিক ও শারীরিক নির্যাতন চালানোর মধ্য দিয়ে তাদের সাথে যোগাযোগ ও সম্পর্ক স্থাপনের একটি প্রক্রিয়া হিসেবে। এই প্রক্রিয়ায় কি ধরনের সম্পর্ক স্থাপিত হয়, তাতে আদৌ কোনো সুস্থতা থাকে কিনা সে ব্যাপারে প্রশ্ন উঠেছে।’
তার মতে, সিনিয়রদের উচিত র্যাগিং না করে বরং টিম স্পিরিট তৈরি করা, সহযোগিতা ও বন্ধুত্বের মধ্য দিয়ে একটা পরিবার গঠন করা। ‘শিক্ষাঙ্গনের প্রকৃত পরিচয় হওয়া উচিত জ্ঞান, সহমর্মিতা ও সুস্থ সংস্কৃতির চর্চা, যেখানে প্রত্যেকেই নিরাপদ, সম্মানিত ও অনুপ্রাণিত বোধ করবে।’
শিক্ষার্থীদের অভিমত, র্যাগিং বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশকে কলুষিত করে, ভীতিকর পরিস্থিতি সৃষ্টি করে এবং শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্যকে নষ্ট করে। তাই এর পরিবর্তে গড়ে তুলতে হবে সৌহার্দ্য, সম্মান ও মানবিক মূল্যবোধভিত্তিক সুস্থ ক্যাম্পাস সংস্কৃতি। তাদের একটাই প্রত্যাশা: ‘ভয় নয়, হাসিই হোক নতুনদের প্রথম অভ্যর্থনা।’
এদিকে র্যাগিং বা ব্যাচ কলের নামে কোনো ধরনের শারীরিক, মানসিক বা মৌখিক হয়রানি যাতে না ঘটে, এ বিষয়ে হুশিয়ারি দিয়েছে নজরুল বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার (ভারপ্রাপ্ত) ড. মো. মিজানুর রহমান স্বাক্ষরিত এক অফিস আদেশে অতিরিক্ত তদারকির ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। র্যাগিং-সংক্রান্ত যেকোনো ঘটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের আচরণবিধি অনুযায়ী কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থার আওতায় আনা হবে বলেও জানানো হয়।