    • আজ রবিবার, ২ ভাদ্র, ১৪৩২ | ১৭ আগস্ট, ২০২৫
    খেলা

    চূড়ান্ত হলো যুব বিশ্বকাপের ১৬ দল, বাংলাদেশসহ রয়েছে আরও যারা

    স্পোর্টস ডেস্ক প্রকাশ: ১৭ আগস্ট ২০২৫, ০৩:৪৯ পিএম
    প্রতি দুই বছর পরপর আয়োজন করা হয় আইসিসি অনূর্ধ্ব-১৯ ক্রিকেট বিশ্বকাপ। সেই ধারাবাহিকতায় ২০২৬ সালেও বসতে চলেছে এই বয়সভিত্তিক প্রতিযোগিতার পরবর্তী আসর। আফ্রিকার দুই দেশ নামিবিয়া ও জিম্বাবুয়ের যৌথ আয়োজনে অনুষ্ঠিত হবে এবারের আসর।

    এই টুর্নামেন্টে প্রথমবারের মতো অংশ নেবে ১৬ দল। ফলে এবারের আসরে মোট ৪১টি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে।

    সবশেষ ২০২৪ সালে দক্ষিণ আফ্রিকায় অনুষ্ঠিত অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপে শীর্ষ দশে থাকার কারণে বাংলাদেশ সরাসরি ২০২৬ সালের মূল পর্বে খেলার টিকিট পেয়ে গেছে। তাই এবার বাছাইপর্বে খেলতে হয়নি যুবা টাইগারদের।

    বাংলাদেশ ছাড়াও এবারের আসরে সরাসরি খেলার সুযোগ পাচ্ছে স্বাগতিক জিম্বাবুয়ে, ভারত, পাকিস্তান, অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা, শ্রীলঙ্কা, নিউজিল্যান্ড, ওয়েস্ট ইন্ডিজ এবং আয়ারল্যান্ড।

    এছাড়া আঞ্চলিক বাছাই পর্ব থেকে উঠে এসেছে আরও পাঁচটি দল। এর মধ্যে আফ্রিকা অঞ্চল থেকে তানজানিয়া, আমেরিকা অঞ্চল থেকে যুক্তরাষ্ট্র, এশিয়া অঞ্চল থেকে আফগানিস্তান, পূর্ব এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চল থেকে জাপান এবং ইউরোপ অঞ্চল থেকে স্কটল্যান্ড সুযোগ পেয়েছে।

    এবারের বিশ্বকাপে অংশগ্রহণকারী ১৬ দলকে চারটি গ্রুপে ভাগ করা হবে। প্রতিটি গ্রুপ থেকে তিনটি করে দল পরবর্তী ধাপ ‘সুপার সিক্স’-এ খেলবে। সেখান থেকেই নির্ধারিত হবে সেমিফাইনাল ও ফাইনালের দলগুলো।

    তবে এখনো দলগুলোর গ্রুপ নির্ধারণ হয়নি। গ্রুপ ড্র অনুষ্ঠিত হলে জানা যাবে বাংলাদেশ কোন গ্রুপে পড়েছে এবং তাদের প্রতিপক্ষ কারা হতে যাচ্ছে।

    আরডি

