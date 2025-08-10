এইমাত্র
  • ছেলের জন্য ভাত নিয়ে মাদরাসায় যাওয়ার পথে বাসচাপায় বাবার মৃত্যু
  • বেনাপোলে ইমিগ্রেশন ফরম জালকারি চক্রের ৪ সদস্যকে আটক
  • চুয়াডাঙ্গায় ৫২টি গাঁজা গাছসহ চাষি আটক
  • ধামইরহাটে টাপেন্টাডলসহ নারী গ্রেফতার
  • উপদেষ্টার পরামর্শেই নির্বাচনের প্রস্তুতি শুরু করেছিলাম: ফারুক আহমেদ
  • বাউফলে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে যাত্রীবাহী বাস পুকুরে, আহত ১০
  • এশিয়া কাপের জন্য পাকিস্তানের দল ঘোষণা, বাদ পড়লেন বাবর-রিজওয়ান
  • নতুন মৌসুমে নতুন অস্ত্র নিয়ে ম্যানসিটির দুর্দান্ত শুরু
  • রাফিনিয়া-ইয়ামাল ঝলকে মায়োর্কাকে উড়িয়ে বার্সার উড়ন্ত শুরু
  • সাবেক প্রধান বিচারপতি খায়রুল হকের মামলা বাতিল-জামিন শুনানি ২৬ অক্টোবর
    • আজ রবিবার, ২ ভাদ্র, ১৪৩২ | ১৭ আগস্ট, ২০২৫
    সময়ের কণ্ঠস্বর - প্রজন্মের সংবাদ মাধ্যম
    দেশজুড়ে

    চুয়াডাঙ্গায় ৫২টি গাঁজা গাছসহ চাষি আটক

    শি‌রিন জামান, চুয়াডাঙ্গা প্রতিনিধি প্রকাশ: ১৭ আগস্ট ২০২৫, ০৩:৫৪ পিএম
    শি‌রিন জামান, চুয়াডাঙ্গা প্রতিনিধি প্রকাশ: ১৭ আগস্ট ২০২৫, ০৩:৫৪ পিএম

    চুয়াডাঙ্গায় ৫২টি গাঁজা গাছসহ চাষি আটক

    শি‌রিন জামান, চুয়াডাঙ্গা প্রতিনিধি প্রকাশ: ১৭ আগস্ট ২০২৫, ০৩:৫৪ পিএম

    চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার দর্শনা থানার শৈলমারি গ্রাম থেকে ৫২টি গাঁজা গাছসহ গাঁজা চাষি রেজাউল হক (৪৪) আটক করেছে ক্যাম্প পুলিশ।

    রবিবার (১৭ আগস্ট) ভোরের দিকে দর্শনা থানাধীন বেগমপুর ক্যাম্পের পুলিশ তাকে আটক করে।

    গাঁজা চাষি রেজাউল হক দর্শনা থানার শৈলমারি গ্রামের আমজাদ মন্ডলের ছেলে।

    দর্শনা থানার অফিসার্স ইনচার্জ (ওসি) শহীদ তিতুমির জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জানতে পারি শৈলমারি গ্রামে নেশা জাতীয় মাদকদ্রব্য গাঁজার চাষ হয়েছে। এমন সংবাদের ভিত্তিতে দর্শনা থানাধীন বেগমপুর পুলিশ ক্যাম্পের এসআই মোরশেদ আলি সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে অভিযান চালিয়ে রেজাউল হককে আটক করে। পরে তার বাড়ির পূর্ব পাশে তার নিজ বাগানের মধ্যে থেকে অবৈধ নেশা জাতীয় মাদকদ্রব্য ছোট-বড় ৫২টি গাঁজা গাছ উদ্ধার করা হয়।

    উদ্ধারকৃত গাঁজার আনুমানিক ওজন ১৫ কেজি। আটককৃত আসামির বিরুদ্ধে দর্শনা থানায় মাদক দ্রব্য আইনে মামলা হয়েছে।

    এআই

    ট্যাগ :

    চুয়াডাঙ্গা গাঁজা গাছ চাষি আটক

    সম্পর্কিত:

    {{post.title}}

    সম্পর্কিত তথ্য খুঁজে পাওয়া যায়নি

    চলতি সপ্তাহে সর্বাধিক পঠিত

    সব খবর

    সর্বশেষ প্রকাশিত

    সব খবর

    Loading…